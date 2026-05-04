Regres za javne uslužbence letos višji od lanskega

Zaposleni v javnem sektorju bodo regres za letni dopust začeli prejemati v teh dneh, pri čemer bo letošnji znesek višji kot lani. Večina zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu, šolstvu in kulturi ga bo prejela skupaj z aprilsko plačo, ki bo izplačana ta teden, piše Forbes Slovenija.

Po dogovoru med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja bo letošnji regres znašal 1.630,07 evra, kar je približno deset odstotkov nad minimalno plačo. Lani je regres v javnem sektorju znašal 1.341,61 evra.

Zaposleni v državni upravi in na občinah bodo regres prejeli najpozneje do 15. maja, prav tako skupaj z aprilsko plačo, še piše Forbes Slovenija.

Sicer pa zakon določa, da morajo vsi zaposleni v Sloveniji regres prejeti najkasneje do 1. julija, pri čemer mora znašati najmanj toliko kot minimalna plača. Ta letos znaša 1.481,88 evra bruto. Regres je neobdavčen do višine povprečne bruto plače, ki po zadnjih podatkih znaša 2.606,09 evra.