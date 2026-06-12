Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi s sms-sporočilom in na spletu.

Silovito neurje, ki je v sredo zajelo velik del Slovenije, je za seboj pustilo obsežno razdejanje. Po doslej zbranih podatkih je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot sto v občini Komenda, ki sodi med najhuje prizadeta območja. Večja škoda je nastala tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik, so povzeli na Rdečem križu. Kot so zapisali, so številne družine ostale brez varnih domov, poškodovani so stanovanjski in gospodarski objekti, infrastruktura, številna območja pa so se soočila tudi z izpadi električne energije.

Rdeči križ Slovenije spremlja razmere na prizadetih območjih in pripravlja pomoč za posameznike in družine, ki so utrpeli največjo škodo. "Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja pozivamo k solidarnosti s prizadetimi v neurju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom na namenski bančni račun Rdečega križa Slovenije (IBAN: SI56 0400 0027 7766 813, BIC: KBMASI2X, sklic: 00 96875), pri čemer je namen "UJME junij 2026 Slovenija", koda namena pa CHAR.



Sredstva pa zbirajo tudi prek poslanih sms-sporočil na številko 1919 s ključno besedo UJMA5 ali UJMA10, s čimer lahko uporabniki donirajo pet oz. deset evrov. Prav tako je sredstva možno darovati preko spletne strani Rdečega križa Slovenije: https://donate.redcrossredcrescent.org/si/neurje2026/~my-donation-sl.

Župan občine Komenda: Nihče med vami ne bo ostal sam

"Občina Komenda je leta 2023 že stala pred ruševinami in se pobrala. Postala je močnejša, bolj povezana, bolj solidarna. Verjamem, da bo enako tudi tokrat. Skupaj z državo, civilno zaščito in zavarovalnicami delamo z vso močjo, da bo začasna sanacija stekla čim hitreje, da bodo postopki za uveljavljanje škode čim krajši in da nihče med vami ne bo ostal sam," je občanom v neurjih najbolj prizadete občine sporočil župan Jurij Kern.

Občina vsem občanom, ki so bili prizadeti v vremenski ujmi, nudi pomoč pri zaščiti odkritih streh na stanovanjih in gospodarskih objektih, odstranjevanju odpadnega materiala in drevja ter pri ostalih sanacijskih delih. Prav tako je na voljo tudi psihološka pomoč.

Če potrebujete pomoč pri saniranju škode, informacije ali zgolj koga, ki vas posluša, smo vam na voljo:



- Občina Komenda – pomoč ob neurju: +386 41 625 199



- Psihološka podpora (CSD Kamnik): 01 830 32 81