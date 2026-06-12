Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
10.23

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Komenda Cerklje na Gorenjskem Kamnik neurje Rdeči križ materialna škoda

Petek, 12. 6. 2026, 10.23

1 ura, 23 minut

Rdeči križ začel zbiranje pomoči prizadetim v nedavnih neurjih

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Komenda, neurje | Sredino silovito neurje je v občini Komenda poškodovalo več kot sto objektov. | Foto Ministrstvo za obrambo RS

Sredino silovito neurje je v občini Komenda poškodovalo več kot sto objektov.

Foto: Ministrstvo za obrambo RS

Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi s sms-sporočilom in na spletu.

Silovito neurje, ki je v sredo zajelo velik del Slovenije, je za seboj pustilo obsežno razdejanje. Po doslej zbranih podatkih je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot sto v občini Komenda, ki sodi med najhuje prizadeta območja. Večja škoda je nastala tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik, so povzeli na Rdečem križu. Kot so zapisali, so številne družine ostale brez varnih domov, poškodovani so stanovanjski in gospodarski objekti, infrastruktura, številna območja pa so se soočila tudi z izpadi električne energije.

Rdeči križ Slovenije spremlja razmere na prizadetih območjih in pripravlja pomoč za posameznike in družine, ki so utrpeli največjo škodo. "Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja pozivamo k solidarnosti s prizadetimi v neurju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom na namenski bančni račun Rdečega križa Slovenije (IBAN: SI56 0400 0027 7766 813, BIC: KBMASI2X, sklic: 00 96875), pri čemer je namen "UJME junij 2026 Slovenija", koda namena pa CHAR.

Sredstva pa zbirajo tudi prek poslanih sms-sporočil na številko 1919 s ključno besedo UJMA5 ali UJMA10, s čimer lahko uporabniki donirajo pet oz. deset evrov. Prav tako je sredstva možno darovati preko spletne strani Rdečega križa Slovenije: https://donate.redcrossredcrescent.org/si/neurje2026/~my-donation-sl.

Župan občine Komenda: Nihče med vami ne bo ostal sam

"Občina Komenda je leta 2023 že stala pred ruševinami in se pobrala. Postala je močnejša, bolj povezana, bolj solidarna. Verjamem, da bo enako tudi tokrat. Skupaj z državo, civilno zaščito in zavarovalnicami delamo z vso močjo, da bo začasna sanacija stekla čim hitreje, da bodo postopki za uveljavljanje škode čim krajši in da nihče med vami ne bo ostal sam," je občanom v neurjih najbolj prizadete občine sporočil župan Jurij Kern.

Občina vsem občanom, ki so bili prizadeti v vremenski ujmi, nudi pomoč pri zaščiti odkritih streh na stanovanjih in gospodarskih objektih, odstranjevanju odpadnega materiala in drevja ter pri ostalih sanacijskih delih. Prav tako je na voljo tudi psihološka pomoč. 

Če potrebujete pomoč pri saniranju škode, informacije ali zgolj koga, ki vas posluša, smo vam na voljo:

- Občina Komenda – pomoč ob neurju: +386 41 625 199

- Psihološka podpora (CSD Kamnik): 01 830 32 81

Komenda, neurje, škoda
Novice Apokalipsa v Komendi: "Na marsikateri njivi ni več kaj pobrati, ni več kaj požeti" #video #foto
Komenda, neurje
Novice Do kdaj morate po neurju prijaviti škodo?
Komenda, neurje
Novice Pretresljivi prizori opustošene Komende, v Cerkljah veter podiral stene in razbijal okna #foto #video
Komenda Cerklje na Gorenjskem Kamnik neurje Rdeči križ materialna škoda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.