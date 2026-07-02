Rast cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji na začetku leta precej nad povprečjem EU

Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile v prvem letošnjem trimesečju za 5,1 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. V evrskem območju je bila medletna rast 4,7-odstotna. V primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2- oz. 1,0-odstotna. V Sloveniji so bile cene medletno višje za 9,3 odstotka, v četrtletni primerjavi pa za 2,9 odstotka.

Medletna rast cen v prvih treh mesecih letos je bila tako v EU kot v evrskem območju, v katerem je z novim letom tudi Bolgarija, nekoliko nižja kot v zadnjem lanskem četrtletju, ko je dosegla 5,4 oz. 5,1 odstotka, in še nekoliko manj izrazita kot v prvih treh mesecih leta 2025, ko je znašala 5,8 oz. 5,5 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Ta je objavil tudi primerjavo prvih treh letošnjih mesecev s povprečjem leta 2025. Po tej je bila rast 2,9- oz. 2,5-odstotna.

Četrtletna rast pa je bila glede na zadnje lansko trimesečje, ko je bila pri 0,7 oz. 0,5 odstotka, nekoliko pospešena. Bolj izrazita pa je bila z 1,5 oz. 1,3 odstotka leto prej.

Prvo letošnje trimesečje

Po članicah EU so bile medletno gledano cene stanovanjskih nepremičnin v prvem letošnjem trimesečju nižje le na Finskem (–2,0 odstotka). Najvišjo rast so zabeležili na Portugalskem (+17,8 odstotka), v Bolgariji (+14,8 odstotka), na Slovaškem (+14,4 odstotka), na Hrvaškem (+14,3 odstotka) in v Španiji (+12,8 odstotka).

V Sloveniji so bile cene glede na prvo lansko trimesečje višje za 9,3 odstotka, s čimer je bila rast precej nad povprečjem EU in evrskega območja.

Glede na povprečje leta 2025 Slovenija ponovno nad povprečjem

Gledano na povprečje leta 2025 pa so bile cene stanovanjskih nepremičnin v prvih treh letošnjih mesecih nižje na Finskem (–1,8 odstotka) in v Franciji (–0,5 odstotka), v preostalih 17 članicah, za katere je Eurostat imel podatke, pa so bile višje. Najvišja je bila rast na Portugalskem (+10,3 odstotka), v Bolgariji (+9,4 odstotka), na Slovaškem (+9,1 odstotka), Hrvaškem (+8,4 odstotka) in v Španiji (+7,5 odstotka).

V Sloveniji je bila rast s 5,9 odstotka prav tako nadpovprečna.

Primerjavi prvega letošnjega in zadnjega lanskega trimesečja

V primerjavi prvega letošnjega in zadnjega lanskega trimesečja pa so se cene stanovanjskih nepremičnin znižale na Finskem in v Belgiji (–0,8 odstotka), v Franciji (–0,6 odstotka) in na Madžarskem (–0,5 odstotka). Najvišjo rast so medtem zabeležili v Bolgariji (+6,2 odstotka), na Portugalskem (+3,8 odstotka) in na Slovaškem (+3,6 odstotka). V Sloveniji je bila četrtletna rast 2,9-odstotna.