Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Slovenskega državnega holdinga opozorilo na pomanjkljivosti pri kandidacijskih postopkih za imenovanje članov nadzornih svetov. SDH je bil po oceni revizorjev pri upravljanju tega področja delno učinkovit. SDH je neskladnosti in nesmotrnosti odpravil že med izvajanjem revizije, a je računsko sodišče vseeno podalo več priporočil. Uvedel in izboljšal je kandidacijske postopke.

Računsko sodišče Republike Slovenije je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) v delu, ki se nanaša na postopke imenovanja članov nadzornih svetov družb v upravljanju v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. avgusta 2024.

Ključna ugotovitev: SDH je bil na tem področju le delno učinkovit. Foto: Bojan Puhek

Digitalizacija postopkov, a še vedno vrzeli v preglednosti

SDH je v obravnavanem obdobju nadgradil sistem kadrovskih postopkov in delno digitaliziral kandidacijske procese z uvedbo Portala kadrovske komisije. Kljub temu revizija ugotavlja, da sistem ni zagotavljal celovite preglednosti in sledljivosti odločitev. Po navedbah revizorjev ni bilo jasno razvidno, kako sta uprava SDH ali kadrovska komisija iz evidence akreditiranih kandidatov izbirali posameznike za določen nadzorni svet.

Oslabljena vloga kadrovske komisije in neenotne ocene kandidatov

Računsko sodišče izpostavlja tudi, da je kadrovska komisija v obravnavanem obdobju opustila del svoje prvotne vloge pri predlaganju kandidatov. Poleg tega so bili v več primerih časovni roki za preverjanje kandidatov krajši od določenega minimalnega roka. Nominacijska poročila po ugotovitvah revizije niso vedno vsebovala dovolj obrazloženih ocen kandidatov, prav tako pa kandidati niso bili dosledno razvrščeni glede na primernost, izkušnje in strokovnost.

Posebej izpostavljeno je tudi imenovanje zaposlenih SDH v nadzorne svete družb v upravljanju – vključno s člani uprave, upravljavci naložb in vodji notranjih služb. Po oceni revizorjev takšna praksa lahko ustvarja videz ali tveganje nasprotja interesov, tako v samem postopku na SDH kot v družbi v upravljanju. SDH bi se moral, poudarja Računsko sodišče, v največji možni meri izogibati takšnim situacijam.

Od leta 2022 mora SDH preverjati tudi izpolnjevanje pogojev že imenovanih članov nadzornih organov. Čeprav so bila sprejeta interna pravila, revizija ugotavlja, da postopek ni bil celovito urejen.

Pristojnosti in naloge udeležencev niso bile jasno določene, poročanje ni bilo enotno, dokumentiranje pa je bilo pomanjkljivo. SDH je sicer vzpostavil Evidenco komunikacije z državnimi organi in drugimi osebami javnega prava, vendar iz nje po ugotovitvah revizije ni bilo vedno razvidno, kakšna je bila narava ali vsebina zabeleženih stikov.

SDH že sprejel ukrepe, a Računsko sodišče podalo dodatna priporočila

SDH je med revizijskim postopkom sprejel več notranjih aktov, s katerimi je vzpostavil takšen kandidacijski postopek, ki naj bi omogočil, da v prihodnosti do ugotovljenih nesmotrnosti ne bi prihajalo.

Računsko sodišče pa je poleg tega podalo tudi več priporočil za dodatno izboljšanje tega postopka.