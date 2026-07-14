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Avtor:
R. K.

Torek,
14. 7. 2026,
19.53

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Prevzgojni center Radeče matura

Torek, 14. 7. 2026, 19.53

32 minut

Prvič v zgodovini Prevzgojnega doma Radeče mladoletnik uspešno opravil poklicno maturo

Avtor:
R. K.

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maturant | Foto URSIKS/PravosodniPolicisti/Facebook

Foto: URSIKS/PravosodniPolicisti/Facebook

V Prevzgojnem domu Radeče je mladoletnik, ki v zavodu prestaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, v spomladanskem izpitnem roku uspešno opravil poklicno maturo in pridobil naziv gastronomsko-turistični tehnik. Gre za prvega maturanta v zgodovini Prevzgojnega doma Radeče, ki je uspešno opravil poklicno maturo, so sporočili iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), kjer so na njegov uspeh izjemno ponosni.

Mladoletnik se je izobraževal po osebnem izobraževalnem načrtu, ki je bil sklenjen med zavodom in srednjo šolo. Na izpite, ki jih je opravljal na šoli, se je ob pomoči strokovnih sodelavcev in v sodelovanju z Ljudsko univerzo Celje pripravljal v prevzgojnem domu.

"Dosežen uspeh je predvsem rezultat mladoletnikovega truda in vztrajnosti ter spodbude in podpore zaposlenih v prevzgojnem domu, kot tudi dobrega sodelovanja s srednjo šolo," so sporočili iz URSIKS na svojem profilu na Facebooku. 

Dodali so, da so na dosežen rezultat izjemno ponosni, saj gre za velik osebni uspeh mladoletnika, hkrati pa mu prinaša dobre zaposlitvene možnosti in uspešnejšo vključitev v družbo po odhodu iz prevzgojnega doma. 

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