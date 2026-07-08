Prvič po razkritju afere se je oglasil Boris Mijič #video

"Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej oškodovanim delavcem in njihovim družinam. Iskreno mi je žal za nastalo situacijo. Želim, da veste, da ne skrivam popolnoma ničesar. Že 5. maja sem prijavil KPK svoje imetje. Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski. Zavedam se, da je to moj problem, da sem kriv sam. Tega ne bi smel doživeti nihče v Republiki Sloveniji. Obljubljam, da bom do konca leta 2026 poravnal vse dolgove, do zadnjega centa," je dejal poslanec stranke Resni.ca Boris Mijič, katerega ime je v javnosti postalo odmevno po aferi v zvezi z neizplačilom plač delavcem njegovega podjetja Progros. V čustvenem nagovoru je obljubil, da bo do konca leta 2026 poravnal vse dolgove.

V nadaljevanju je dejal, da se je v zelo hudi finančni stiski znašel zaradi dolžnikov, saj je deloval kot gradbeni podizvajalec. "Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev," je dejal Mijič, ki je danes prvič stopil pred kamere. Prej je bil, kot je včeraj povedal Stevanović, bolniško odsoten.

"Zahvaljujem se vam, medijem, ker ste toliko časa namenili moji zgodbi, saj sem s pomočjo vas zadnji mesec začel uspešno terjati dolžnike. To je moja težka osebna izkušnja in osramočen danes stojim pred vsemi vami," je dodal, na novinarska vprašanja ob koncu izjave pa ni odgovarjal.

Poslanec Resni.ce je spregovoril prvič po odmevni aferi. Foto: Bojan Puhek

Stevanović plače izplačal trem delavcem

Še pred tem je v ponedeljek o aferi Mijič za Siol.net spregovoril predsednik DZ in stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je včeraj sporočil, da so trije delavci Progrosa, ki so ostali brez plač, včeraj prejeli denar, ki ga je obljubil. Eden je dobil šest tisoč evrov, dva pa po tri tisoč evrov.

Podjetje Progros zdaj ta denar dolguje Stevanoviću in ta je prepričan, da bo dolg poplačan do konca leta, kot je bilo tudi dogovorjeno na organih stranke Resni.ca. Stevanović je povedal še, da bi izostale plače plačal tudi preostalim delavcem. "Toliko osebnih prihrankov še imam," je dejal, a dodal, da jim določene organizacije to preprečujejo.

Stevanović napoveduje novelo zakona o gradbeništvu

Napovedal je tudi, da bodo predlagali novelo zakona o gradbeništvu, kjer se bo dalo narediti transakcijski račun, na katerega bodo nadizvajalci, glavni izvajalci ali pa celo naročnik neposredno nakazovali sredstva, iz katerih bodo lahko vedno poplačani tudi podizvajalci.

"Mi imamo na področju gradbeništva v Sloveniji ogromne težave. Vsi skupaj pa si zatiskamo oči. Dejstvo je, da obstaja na trgu gradbeništva mnogo, mnogo podjetij. Velikokrat nastopajo kot podizvajalci, velikokrat niso plačani, živijo iz rok v usta, kar pomeni, da morajo dobivati plačila nadizvajalcev vsak mesec. Če jih ne dobijo, trpijo vsi njihovi zaposleni," je dejal Stevanović.

Intervju s predsednikom DZ in predsednikom stranke Resni.ca Zoranom Stevanovićem si boste lahko na Siol.net prebrali v nedeljo.

Stevanović: Če bo pravnomočno obsojen, bo moral iti

"Mijič je kaplja v morju ob vsem tem, ampak dejstvo je, da ga ne branim, in se tudi zavedam vseh njegovih ravnanj. Razumem tudi njegovo izjavo, da je on pravzaprav prevzel podjetje z dolgovi. Govoril sem celo s tremi njegovimi delavci, ki so se oglasili pri meni, da jim nakažemo plače," je še povedal Zoran Stevanović.

Dodal je sicer, da je Mijič odgovoren za svoja ravnanja, za svoje prestopke, ne glede na to, ali je podjetje s temi dolgovi prevzel ali ne. "V stranki Resni.ca smo mu postavili pogoj, da do konca leta odplača vse svoje dolgove. Bomo pa budno spremljali tudi ta kazenski postopek, o katerem se govori, in če bo kakorkoli pravnomočno obsojen, bo moral iti."

Na vprašanje, ali mora poslanec odstopiti šele po sodbi ali že bistveno prej, je Stevanović odgovoril: "V tem primeru, torej Mijičevem, je dejansko treba pogledati, ali bo vsaj vložen pravnomočni obtožni predlog. Mi imamo primere, kot je ljubljanski župan, ki je bil v 27 kazenskih postopkih, pa kar nikoli ni obsojen, nikoli ni kriv in nikoli ne gre za takšno afero, da bi lahko odstopil. Zares pa mislimo, da je včasih dovolj že nekaj, kar daje resen, utemeljen sum, da je človek to storil. Ni potrebe čakati na pravnomočno sodbo. Ampak v primeru Mijiča, glede na to, da zadevo tudi vsebinsko nekoliko poznam, bi prav rad počakal, da vsaj tožilstvo zbere svoje dokaze," je še dodal Stevanović.

Trije delavci podjetja Progos so prišli k Stevanoviću po ponujeni denar. Foto: Facebook/Zoran Stevanović

Stevanović obžaluje, da niso še ostali delavci prišli po denar, zaradi, kot pravi, strankarskih aktivistov stranke Levica, ki jim to prek določenih organizacij preprečujejo.

"Goran Lukić kot vodja Delavske svetovalnice je strankarski aktivist stranke Levica. Potem imamo zdaj še Elvisa Alukića, ki se je pojavil včeraj (v nedeljo, op. p.), ki je ravno tako strankarski aktivist stranke Levica. Potem imamo stranko Levica, ki deluje kot oven. Njim je prav malo mar za pravice delavcev. Njih to sploh ne zanima, ker če bi jih, bi se oni že v svojem mandatu, ko so še imeli v rokah škarje in platno, ukvarjali s pravicami delavcev. Oni ne želijo povrniti teh plač delavcem, ki sem jim jaz širokosrčno obljubil, da bomo to rešili. Tega ne želijo, ampak želijo samo odstop poslanca, in to v prvih šestih mesecih po volitvah, ker vedo, da bi s tem stranka Resni.ca izgubila en mandat. Po oktobru bodo oni pozabili na to sceno. Tudi zanimala jih ne bo več," je dejal Stevanović.