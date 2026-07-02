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Avtor:
Na. R.

Četrtek,
2. 7. 2026,
14.24

Osveženo pred

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železniška postaja popolna zapora gradbišče delo potniki sprememba potovanje

Četrtek, 2. 7. 2026, 14.24

8 minut

Prvi julijski konec tedna popolna zapora ljubljanske železniške postaje

Avtor:
Na. R.

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Ogled gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani. Železnice, železniška postaja. | Za dodatna pojasnila in pomoč pri načrtovanju lahko potniki pokličejo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 81 11 (vsak dan med 6. in 22. uro). | Foto Bojan Puhek

Za dodatna pojasnila in pomoč pri načrtovanju lahko potniki pokličejo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 81 11 (vsak dan med 6. in 22. uro).

Foto: Bojan Puhek

Zaradi obsežnih investicijskih del v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča se obeta popolna zapora osrednjega dela železniške postaje Ljubljana, nadomestni avtobusni prevozi pa bodo bolj obsežni. V soboto, 4. julija, in nedeljo, 5. julija 2026, na osrednje perone postaje Ljubljana ne bo uvažal oziroma z njih izvažal noben vlak. Železniški promet bo po vsej Sloveniji prilagojen. Potnikom svetujejo, da svojo pot načrtujejo pravočasno, saj bodo za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana, na ploščadi ob tiru 1, so sporočili s Slovenskih železnic.

Potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo naslednje spremembe:

  • Na progi Ljubljana–Kamnik Graben bo na relaciji Ljubljana–Ljubljana Šiška in obratno organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta bo vzpostavljen že za dva večerna vlaka v petek, 3. julija, ter za vse vlake na tej relaciji v soboto, 4. julija 2026. Vozni red nadomestnega avtobusnega prevoza je dostopen na tej spletni povezavi.
     
  • Na progi Ljubljana–Jesenice–Beljak/Villach bo za vse povezave v soboto, 4. julija, in nedeljo, 5. julija 2026, organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Vižmarje in obratno. Nočni vlak EN 414/415 bo vozil po obvozni poti Zidani Most–Maribor–Gradec/Graz.
     
  • Za vse vlake proti Primorski bo na relaciji Ljubljana–Borovnica in obratno v soboto, 4. julija, in nedeljo, 5. julija 2026, prav tako organiziran nadomestni avtobusni prevoz.
     
  • Vlaki proti Štajerski na progi Ljubljana–Zidani Most–Maribor/Dobova bodo vozili do oziroma z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97 in 98). Za del povezav bo na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Tudi ti avtobusi bodo vozili s ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.
     
  • Za potnike v tranzitu, ki se bodo ta konec tedna z vlakom pripeljali do Ljubljane in bodo pot nato nadaljevali proti Jesenicam ali Divači oziroma v obratni smeri, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz takoj po izstopu z vlaka na začasnih peronih (tiri 95, 96, 97 in 98).
     
  • Za vse sezonske vlake (oziroma nočne vlake iz Budimpešte in Varšave ter obratno), ki bodo ta konec tedna vozili do Kopra oziroma Reke, bo organiziran direkten nadomestni avtobusni prevoz. Potnike ob tem opozarjamo, da bodo nadomestni avtobusni prevozi na obeh relacijah vozili direktno in ne bodo ustavljali na vmesnih postajah. Prilagojeni vozni red nadomestnega prevoza na relaciji Ljubljana–Koper je dostopen na tej spletni povezavi. S klikom na to spletno povezavo najdete tudi prilagojeni vozni red nadomestnega avtobusnega prevoza na relaciji Ljubljana–Reka/Rijeka.
     
  • V smeri Dolenjske sprememb ne bo.
V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki sicer velja že od sredine decembra.
Vlak Ljubljana Zagreb | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač
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