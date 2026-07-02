Zaradi obsežnih investicijskih del v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča se obeta popolna zapora osrednjega dela železniške postaje Ljubljana, nadomestni avtobusni prevozi pa bodo bolj obsežni. V soboto, 4. julija, in nedeljo, 5. julija 2026, na osrednje perone postaje Ljubljana ne bo uvažal oziroma z njih izvažal noben vlak. Železniški promet bo po vsej Sloveniji prilagojen. Potnikom svetujejo, da svojo pot načrtujejo pravočasno, saj bodo za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana, na ploščadi ob tiru 1, so sporočili s Slovenskih železnic.