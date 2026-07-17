Prva seja ESS po nastopu nove vlade

Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega DZ so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino.

Današnja seja ESS ima eno samo točko, to je predstavitev dela vlade in vladnih resorjev, članov ESS ter pričakovanj socialnih partnerjev v mandatu 2026–2030.

Predstavitve dela po posameznih ministrstvih naj bi glede na vabilo na sejo vsebovale tudi okvirno časovnico priprave in sprejemanja predlogov zakonov ter drugih pomembnih dokumentov, ki jih kot osrednji prostor socialnega dialoga v državi obravnava ESS.

Pričakujejo uvodno stališče vlade do dela ESS

Da pričakujejo predstavitev dela in prioritet posameznih ministrstev ter časovnice ukrepov oz. zakonskih besedil, ki jih nameravajo predlagati, so ta teden sporočile tudi reprezentativne sindikalne centrale. Obenem pričakujejo uvodno stališče vlade do dela ESS, socialnega partnerstva in socialnega dialoga.

Koalicijski partnerji SDS, Demokrati in trojček NSi, SLS in Fokus so sicer glede socialnega dialoga v koalicijsko pogodbo zapisali zgolj to, da ga bodo krepili. A že začetek mandata novega sklica DZ, še pred imenovanjem vlade, so zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino, ki jo zagotavlja tudi stranka Resni.ca.

Razburilo jih je sprejetje poslanskega interventnega zakona za razvoj Slovenije

Tako je sindikate razburilo sprejetje poslanskega interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki posega na nekatera ključna družbena področja, brez socialnega dialoga. Zaradi tega so sindikati sprožili postopke za naknadni zakonodajni referendum, katerega usoda pa zdaj čaka na odločitev ustavnega sodišča o njegovi dopustnosti.

Prah je dvignil tudi predlog spremembe zakona o delovnih razmerjih, s katerim želijo v SDS in trojčku NSi, SLS in Fokus odpraviti pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine prek delodajalca. Nazadnje je za nelagodje med sindikati poskrbela priprava zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki vsaj za zdaj ni vključila socialnih partnerjev.