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Avtor:
R. K.

Torek,
7. 7. 2026,
7.13

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča štajerska avtocesta štajerska avtocesta primorska avtocesta primorska avtocesta zastoj zastoj

Torek, 7. 7. 2026, 7.13

24 minut

Nesreča na štajerski avtocesti: promet je močno oviran

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
zastoj na štajerski avtocesti | Foto Dars/Promet.si

Foto: Dars/Promet.si

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče močno oviran promet v delovni zapori med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas, poroča prometnoinformacijski center. Nastal je zastoj v obe smeri.

Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti vozniki stojijo pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

prometna nesreča štajerska avtocesta štajerska avtocesta primorska avtocesta primorska avtocesta zastoj zastoj
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