Torek, 7. 7. 2026, 7.13
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Nesreča na štajerski avtocesti: promet je močno oviran
Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče močno oviran promet v delovni zapori med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas, poroča prometnoinformacijski center. Nastal je zastoj v obe smeri.
Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani.
Na primorski avtocesti vozniki stojijo pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.