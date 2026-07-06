Prometna nesreča na prenovljenem avtocestnem priključku Sneberje

Zaradi del na štajerski avtocesti bo predvidoma do oktobra zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je zato urejen prek prenovljenega priključka Sneberje, kjer se je danes zjutraj zgodila prometna nesreča.

Potem ko je bil zaradi del na štajerski avtocesti zaprt priključek Sneberje v smeri Ljubljane, so včeraj zvečer zaprli uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Vozniki sov času zapore, dela bodo predvidoma končana do oktobra, preusmerjeni na obvoz, ki je urejen po vzporedni regionalni cesti prek prenovljenega avtocestnega priključka Sneberje, ki so ga ponovno odprti. Na spletni strani Domžalec.si voznike opozarjajo, da zaradi začasne prometne ureditve lahko pričakujejo občasne zastoje.

Že prvi dan po uvedbi nove začasne prometne ureditve se je na priključku Sneberje zgodila prometna nesreča. Fotografijo nesreče je uporabnik objavil na Facebooku na profilu PROMET Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Kamnik, Trzin, Komenda, Vodice.