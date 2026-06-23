Zunanji minister Tone Kajzer je danes ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je poudaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije.

Tone Kajzer se je ob podelitvi najvišjega priznanja v diplomaciji Dimitriju Ruplu zahvalil za njegov prispevek k zgodovini slovenske države, za delo, ki je pomagalo oblikovati temelje zunanje politike in diplomacije, ter za predanost ideji Slovenije kot odprte, demokratične in mednarodno spoštovane države.

Kajzer o Ruplu

"Kot intelektualec, univerzitetni profesor, publicist, disident, politik in diplomat je desetletja soustvarjal prostor svobodne misli, demokratičnega dialoga in mednarodne odprtosti Slovenije. V času, ko se je oblikovala slovenska državnost, je (...) pomembno prispeval k temu, da je glas Slovenije segel daleč prek njenih meja," je povedal.

Minister je izpostavil, da je bila Ruplova kariera prežeta z zavedanjem, da diplomacija ni le umetnost zastopanja interesov, temveč tudi umetnost iskanja soglasja in gradnje mostov. "To so vrednote, ki ostajajo aktualne tudi danes, v času velikih geopolitičnih sprememb, negotovosti in novih izzivov za mednarodno skupnost," je dodal.

Rupel se je spominjal časov osamosvojitve Slovenije

V zahvalnem govoru se je Rupel spomnil časov osamosvojitve Slovenije, ko po njegovih besedah za državnost ni bila nujna vojna, temveč obramba in predvsem mednarodno priznanje. "Vojne si nismo želeli, priznanje pa je bilo naša želja, da Slovenija postane ena od mednarodno priznanih držav," je dejal.

Foto: STA

Kot začetek slovenske diplomacije in prvi znak mednarodnega prepoznavanja slovenskih nacionalnih interesov je izpostavil zaustavitev desetdnevne vojne. Dodal pa je še, da je preteklost "slovenske zunanje politike opisana na mnogo tisoč straneh, prihodnost pa še čaka na svoj čas in na svoje avtorje".

Rupel o Tanji Fajon

Rupel je sicer v izjavi za STA tudi razjasnil ugibanja, da bi priznanje lahko prejel že v času, ko so potekali dnevi slovenske diplomacije. Kot je dejal, sta predlog za priznanje podala dva kolega iz diplomatskih vrst, pozneje pa je izvedel, da se je tedanja zunanja ministrica Tanja Fajon odločila proti temu, da bi mu podelili priznanje.

"Da vam čisto odkrito povem, se nisem zelo vznemirjal zaradi tega, ampak tokrat, ko pa ugotavljam posebno naklonjenost tega ministra in te vlade do mene in do stvari, ki smo jih skupaj delali pred 35 leti, seveda moram reči, da sprejemam to priznanje z veseljem in ga imam za čast," je še dodal.

Foto: STA

Rupel je kot prvi zunanji minister samostojne Slovenije odigral pomembno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije, njenem mednarodnem priznanju in uveljavitvi v mednarodni skupnosti. Svoj mandat v funkciji zunanjega ministra je ponovil večkrat, skupno pa je bil s 13 leti na položaju najdlje delujoči zunanji minister v zgodovini države. V tem času je aktivno sodeloval pri mednarodnem priznanju Slovenije, vzpostavljanju diplomatske mreže in vključevanju države v ključne mednarodne organizacije, je sporočilo zunanje ministrstvo.