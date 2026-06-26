Primorska avtocesta zaprta: prevrnil se je avtodom, nastaja zastoj

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pri Lomu pri priključku Logatec–Unec v smeri proti Kopru. Kot so sporočili z Darsa, se je prevrnil avtodom, in dodali, da je avtovleka že na poti. Zastoj nastaja na izvozih za Logatec in Vrhniko, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz je zato urejen po regionalni cesti Logatec–Unec, pa voznikom še sporočajo z Darsa.

Vozniki so ustvarili reševalni pas in s tem reševalnim službam omogočili hitro posredovanje v nesreči.

Foto: Prometno-informacijski center Na primorski avtocesti je povečan promet tudi pred Postojno proti Kopru.

Na štajerski avtocesti pa zastoj nastaja med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno tudi med predoroma Golo Rebro in Pletovarje, kjer je promet oviran v obe smeri zaradi dveh psov na vozišču.

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