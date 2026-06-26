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Avtor:
R. K.

Petek,
26. 6. 2026,
8.38

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča primorska avtocesta primorska avtocesta

Petek, 26. 6. 2026, 8.38

47 minut

Primorska avtocesta zaprta: prevrnil se je avtodom, nastaja zastoj

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04
prometna nesreča | Foto DARS

Foto: DARS

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pri Lomu pri priključku Logatec–Unec v smeri proti Kopru. Kot so sporočili z Darsa, se je prevrnil avtodom, in dodali, da je avtovleka že na poti. Zastoj nastaja na izvozih za Logatec in Vrhniko, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz je zato urejen po regionalni cesti Logatec–Unec, pa voznikom še sporočajo z Darsa.

Vozniki so ustvarili reševalni pas in s tem reševalnim službam omogočili hitro posredovanje v nesreči. 

zastoj | Foto: Prometno-informacijski center Foto: Prometno-informacijski center Na primorski avtocesti je povečan promet tudi pred Postojno proti Kopru.

Na štajerski avtocesti pa zastoj nastaja med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno tudi med predoroma Golo Rebro in Pletovarje, kjer je promet oviran v obe smeri zaradi dveh psov na vozišču. 

Preden se odpravite na pot, preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah.

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