Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
15.37

osumljenec požar Goriška policija

Prijeli 49-letnika, osumljenega več požarov na Goriškem

Fotografija je simbolična. | Foto Reuters

Fotografija je simbolična.

Foto: Reuters

Novogoriški policisti so po izvedeni hišni preiskavi odvzeli prostost 49-letniku, ki ga sumijo, da je v mesecu marcu na območju Goriške podtaknil več požarov. Sumijo ga tudi več kaznivih dejanj, storjenih na Ajdovskem. Moškega so pridržali, preiskovalni sodnik pa je zoper osumljenca odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Novogoriški policisti so v marcu na Goriškem obravnavali večje število podtaknjenih požarov. Značilnost vseh obravnavanih primerov je bila, da so se požari zgodili v zelo kratkem časovnem obdobju, pa tudi, da je v njih nastala materialna škoda. Po dosedanjih ugotovitvah skupna materialna škoda znaša približno 160.000 evrov, so spomnili na Policijski upravi Nova Gorica.

Policisti so na podlagi zbranih obvestil v preiskavi in utemeljenega suma, da je kazniva dejanja izvršil 49-letni osumljenec z območja Severne Primorske, na okrožno tožilstvo v Novi Gorici podali pobudo za hišno in osebno preiskavo. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici so 6. aprila opravili hišni preiskavi na Goriškem in Ajdovskem. "Med preiskavo so bili najdeni in zaseženi tudi predmeti, za katere obstaja verjetnost, da izvirajo iz kaznivih dejanj, storjenih na območju Policijske postaje Ajdovščina," so navedli v sporočilu.

Preiskovalni sodnik osumljencu odredil pripor

Minuli četrtek so 49-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Naslednjega dne pa so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj, storjenih na območju Policijske postaje Nova Gorica, in kaznivih dejanj, storjenih na območju Policijske postaje Ajdovščina.

Kot še navajajo, je osumljenec na območju Policijske postaje Nova Gorica utemeljeno osumljen storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, povzročitve splošne nevarnosti in požiga. Prav tako je utemeljeno osumljen storitve istovrstnih kaznivih dejanj na območju Policijske postaje Ajdovščina, in sicer poškodovanja ali uničenja javnih naprav, požiga in povzročitve splošne nevarnosti.

Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper osumljenca odredil pripor.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.