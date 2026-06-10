Prihajajo nevihte, za del države izdano oranžno opozorilo

"Današnje jutro zaznamuje prehod nevihtnega pasu z izrazitim poličastim oblakom ter močnimi sunki vetra. Nevihtna linija se trenutno pomika proti severovzhodu Slovenije. Verjetnost pojava toče je majhna," napovedujejo meteorologi portala Neurje.si. Agencija za okolje (Arso) je medtem za severni del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Po njihovih navedbah bodo zvečer in v prvem delu noči na četrtek tam nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča.

V večjem delu države je noč minila mirno, preglavice pa so nevihte in močan veter povzročali predvsem v Podravju. Na območju regijskega centra Ptuj so gasilci posredovali pri več izčrpanjih meteorne vode. Največ težav so imeli v občini Žetale, kjer je poplavilo kletne prostore, poplavljeni potoki so ogrožali cestno infrastrukturo in stanovanjske objekte, podrla pa so se tudi drevesa. V naselju Dornava v istoimenski občini pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja.

Krajevne padavine, plohe in nevihte

Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani Arsa.

Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča, zato je Arso za ta del države prižgal oranžni alarm. Jutri bo ta veljal le še za severovzhodni del.

Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v slovenski Istri do 25 stopinj Celzija.