Prihajajo Big Foot Mama in Jet Black Diamonds

V Spodnji Šiški bo 14. maja spet dišalo po pivu in koncertih. V Pivnici Union se odpira Mestna pivovarna Union, maloserijska pivovarna, v kateri bodo obiskovalci lahko za stekleno steno spremljali varjenje piva in ga nato poskusili neposredno v pivnici. Na pipah bodo omejene serije, sezonski okusi in pivske posebnosti, od IPA, APA in ALE piv do stoutov, porterjev ter sadno-kislih piv.

Odprtje Mestne pivovarne Union pa seveda prinaša tudi močan rockovski predznak. Na odru se bosta srečali dve generaciji: Big Foot Mama, ena najbolj prepoznavnih slovenskih rock zasedb, in Jet Black Diamonds, ki bodo večeru dodali mlajšo, hitrejšo in bolj svežo energijo.

Za Big Foot Mama bo nastop v Šiški tudi vrnitev na začetek. Prav tam so namreč odigrali svoj prvi koncert.

"Najprej zagotovo prvi koncert Big Foot Mama, ki se je zgodil ravno v Šiški oziroma na Gimnaziji Šiška leta 1990. Tam smo začeli in nadaljevali! Ob koncertih je skozi leta seveda prijal tudi kakšen kozarec Uniona," so povedali o povezavi med Šiško, Unionom, Ljubljano in odrom.

Ljubljanski večer, ko se mesto sprosti in gre malo po svoje, po njihovem najbolje ujame skladba Nova pravila.

"Za Ljubljano je naša himna gotovo Nova pravila, ki govori o novih ciganih v stari Ljubljani."

Da je mesto res z njimi, na odru vedo takrat, ko publika prevzame svoj del koncerta.

"Takrat, ko vsa publika na stežaj odpre svoja grla, pa naj bo to Led s severa, Rola se, Nisem več s tabo ali Užitek na replay."

Nekoliko drugačen tempo bodo prinesli Jet Black Diamonds. Če bi Ljubljana zvenela kot njihova pesem, bi bila po njihovih besedah hitra, študentska in nočna.

"Če bi jo kot band res začeli pisati, bi zagotovo črpali vire iz naših študentskih dni, predvsem večerov. Pesem bi bila najverjetneje hitra kot naš način življenja v Ljubljani, tematika najverjetneje 'nočno življenje'. Po moje bi na koncu naredili neki približek punk komadom haha."

Za večer v Šiški, o katerem se govori še naslednji dan, po njihovem ni treba veliko filozofirati.

"Tak večer v Šiški ne rabi veliko, hkrati pa rabi tisto, kar ga naredi zanimivega. Po našem mnenju so to dobri bandi, dobra glasba in dobra publika. Vse to skupaj je rezultat dobre energije in to je tisto, o čemer se govori še toliko dni po koncertu."

Tudi svoj nastop ob odprtju Mestne pivovarne Union vidijo precej filmsko.

"Naš nastop ob odprtju Mestne pivovarne Union bi bil kot videospot videti dinamičen, realen in zabaven. Če bi naredili primerjavo, bi ga najverjetneje opisali kot film Tarantina, le da se namesto krvi preliva pivo!"

Mestna pivovarna Union bo del širšega koncepta Union Experience, ki povezuje pivovarski muzej, Pivnico Union in novo pivovarno. Znana šišenska lokacija bo tako poleg prostora z dolgo pivovarsko zgodovino postala še izrazitejša mestna točka za pivo, hrano, dogodke in druženje.