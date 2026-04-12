Koprski policisti so od petka obravnavali več voznikov, pri katerih so hitri testi pokazali uživanje prepovedanih drog. Dvema mladoletnima voznikoma pa so zasegli mopeda, ki sta bila predelana in sta omogočala višje hitrosti od dovoljenih do 25 kilometrov na uro, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.

V petek zvečer so policisti v Bertokih ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 35-letni italijanski državljan. Ker je ta kazal očitne znake motenj v vedenju, so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je bil negativen, nato pa so opravili še hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Italijan je odrejen strokovni pregled odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Podali bodo obdolžilni predlog, so napovedali.

Negativen test za alkohol, pozitiven na opijate

Podobno obnašanje so policisti zaznali tudi pri 51-letnem vozniku osebnega avtomobila, ki so ga ustavili v soboto popoldne v Kopru. Tudi pri njem je bil preizkus alkoholiziranost negativen, medtem ko je hitri test na prepovedane droge bil pozitiven na opijate. Tudi ta voznik je odrejeni strokovni pregled odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, za katerega pa so med postopkom ugotovili, da ni veljavno, zato so mu zasegli tudi avtomobil.

V noči na danes so policisti v Serminu ustavili moped, ki ga je vozil 38-letni moški. Pri njem pa je bil preizkus alkoholiziranost pozitiven, prav tako hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain in kanabis. Voznik je odrejeni strokovni pregled odklonil, policisti pa so mu na kraju izdali plačilni nalog.

Pozitiven test na prepovedane droge, v igri kokain

Pod vplivom alkohola je vozil tudi 44-letni moški, ki so ga koprski policisti minulo noč ustavili v Petelinjah. Tudi pri njem je bil hitri test na prepovedane droge pozitiven, in sicer na kokain. Voznik je odrejeni strokovni pregled odklonil, policisti pa so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog, so sporočili.

V dveh ločenih postopkih v Kopru pa so policisti minulo noč ustavili dva 16-letnika na mopedih, za katera so v obeh primerih ugotovili, da zaradi predelave omogočata višje hitrosti od dovoljenih do 25 kilometrov na uro. V enem primeru do 81 kilometrov na uro, v drugem pa do 58 kilometrov na uro.

Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so policisti obema voznikoma mopeda zasegli in bodo zoper njiju podali obdolžilni predlog, postopki pa so stekli tudi proti staršem oz. skrbnikom zaradi opustitve dolžnosti, je še razvidno iz današnjega sporočila za javnost PU Koper.