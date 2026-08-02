V bližini Blejske koče na Lipanci je nekaj po 11. uri 75-letnega moškega ugriznila kača. S helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po navedbah Policijske uprave Kranj gre najverjetneje za modrasa.

Kot so zapisali na kranjski policijski upravi, okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu hotel oprijeti za vejo, ki pa to ni bila, ampak je šlo za kačo, ki je 75-letnika pičila v prst na roki.