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Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
17.25

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
modras kača ugriz

Nedelja, 2. 8. 2026, 17.25

11 minut

Pri Blejski koči moškega ugriznila kača, najverjetneje modras: odpeljali so ga s helikopterjem

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
modras | Najverjetneje je šlo za modrasa. | Foto STA ,

Najverjetneje je šlo za modrasa.

Foto: STA ,

V bližini Blejske koče na Lipanci je nekaj po 11. uri 75-letnega moškega ugriznila kača. S helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po navedbah Policijske uprave Kranj gre najverjetneje za modrasa.

Kot so zapisali na kranjski policijski upravi, okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu hotel oprijeti za vejo, ki pa to ni bila, ampak je šlo za kačo, ki je 75-letnika pičila v prst na roki.

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