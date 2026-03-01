Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
13.10

Nedelja, 1. 3. 2026, 13.10

Pri Babni Polici našli večjo količino neeksplodiranih ubojnih sredstev

Odstranitev granate na Bledu | Foto Uprava za zaščito in reševanje

Foto: Uprava za zaščito in reševanje

V bližini naselja Babna Polica v občini Loška dolina so v soboto pri delu v gozdu našli 41 topovskih granat, sedem vžigalnikov in tri dele zanje. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sta jih odstranila, varno shranila do uničenja in pregledala območje.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, gre za 28 kosov topovskih granat kalibra 75 milimetrov, 13 kosov topovskih granat kalibra 47 milimetrov, sedem vžigalnikov za topovske granate in tri "busterje" za topovske granate italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne.

