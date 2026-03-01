Nedelja, 1. 3. 2026, 13.10
49 minut
Pri Babni Polici našli večjo količino neeksplodiranih ubojnih sredstev
V bližini naselja Babna Polica v občini Loška dolina so v soboto pri delu v gozdu našli 41 topovskih granat, sedem vžigalnikov in tri dele zanje. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sta jih odstranila, varno shranila do uničenja in pregledala območje.
Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, gre za 28 kosov topovskih granat kalibra 75 milimetrov, 13 kosov topovskih granat kalibra 47 milimetrov, sedem vžigalnikov za topovske granate in tri "busterje" za topovske granate italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne.