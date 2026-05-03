Umaška policija je kazensko ovadila 35-letnega slovenskega državljana, ki ga sumi proizvodnje in preprodaje droge ter omogočanja njenega uživanja. Med hišno preiskavo prostorov, ki jih uporablja na območju Kaštela v Istri, so policisti našli več kot štiri kilograme marihuane, 58 rastlin konoplje in opremo za notranjo pridelavo.

Policisti iz Umaga so končali kriminalistično preiskavo zoper 35-letnega slovenskega državljana. Sumijo ga kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z drogami ter omogočanja uživanja drog, je sporočila Policijska uprava istrska.

Na podlagi odredbe pristojnega sodišča so policisti danes preiskali prostore na območju Kaštela, ki jih uporablja osumljenec. Pri tem so našli skupno 4.131 gramov marihuane, pakirane v različno embalažo, ter 58 rastlin konoplje, visokih od 44 do 75 centimetrov. Po navedbah policije naj bi osumljenec drogo proizvedel in jo hranil za nadaljnjo prodajo.

Med preiskavo so policisti zasegli tudi razstavljeno konstrukcijo z elementi improviziranega laboratorija za notranjo pridelavo indijske konoplje in dve natančni digitalni tehtnici. O zasegu je poročal tudi hrvaški portal Index.hr, ki je objavil fotografije PU istrske.

Kriminalisti so ugotovili še, da naj bi osumljeni Slovenec med 25. aprilom in 3. majem v istih prostorih v več primerih omogočil uživanje droge drugemu 35-letnemu slovenskemu državljanu.

Osumljenca bodo po navedbah policije v ponedeljek s kazensko ovadbo predali v priporno enoto policije.

