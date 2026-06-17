Prevrnjen tovornjak s cisterno: nesreča zaprla glavno cesto Novo mesto–Metlika

Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto–Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalnih cestah, za tovorna skozi Črnomelj, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

Na Suhorju pri Metliki se je nekaj čez 6. uro zgodila prometna nesreča, v kateri se je prevrnil tovornjak, ki je imel pripet polpriklopnik s cisterno. V nesreči ni bilo poškodovanih, cesta pa je zaradi odpravljanja posledic zaprta. Snov, ki jo je prevažal, ni nevarna za ljudi in ne predstavlja neposredne nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Na kraju nesreče trenutno potekajo aktivnosti za zavarovanje območja in odpravo posledic nesreče, zato je cesta zaprta za ves promet. Obvozi so urejeni in ustrezno označeni.

Udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in navodil pristojnih služb ter za strpnost in razumevanje. O nadaljnjem poteku intervencije in morebitnih spremembah prometnega režima bodo javnost sproti obveščali, so še zapisali pri policiji.

Zastoji nastajajo:

- Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

- Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri.

- Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri.