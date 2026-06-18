Prebivalka Celovških dvorov je na omrežju Thread opozorila, da je v urbanem naselju na območju Celovških dvorov opazila kačo. Zapisala je, da je najverjetneje modras ali gad, a Griša Planinc s Kačofona miri, da gre za smokuljo. Pravi, da sicer ni običajno, da je ta vrsta kače na naseljenem območju, a so jih že našli tudi na takih območjih. Podal je nasvete, kaj naj prebivalci storijo, če se znova pojavi, pojasnil pa je tudi, kako razlikovati modrasa in smokuljo.

"No, kače niso samo v hribih. Danes modras sredi Šiške, v naselju med bloki … Ugibamo, ali gre za gada …?" je ob fotografiji kače zapisala uporabnica omenjenega omrežja.

Foto: Posnetek zaslona

Griša Planinc s Kačofona: Z videoposnetka sem razbral, da gre za smokuljo

Da so prejeli klic iz ljubljanske Šiške, natančneje Celovških dvorov, je potrdil tudi biolog Griša Planinc, ki v sklopu Herpetološkega društva upravlja telefon Kačofon. "Prejel sem klic, poslali so mi videoposnetek in s tega videoposnetka sem razbral, da je smokulja," nam je potrdil Planinc in dodal, da sicer ni običajno, da je ta vrsta kače na naseljenem območju, a so jih že našli tudi na takih območjih.

Ker so prebivalci posneli smokuljo v zunanjem okolju, bi jo težko našli, zato se Planinc tokrat ni odpravil na teren. "Če se ne ve, kje je žival, potem je možnosti, da bi jo ujel, skoraj nič. Zato v takšnih primerih ne hodim na teren," pove.

Drugače bi bilo, če bi klicatelji kačo opazili v hiši oziroma enem notranjem, zaprtem prostoru. "Potem je smiselno, da grem. Prostor se pregleda in če je tam, bi jo dobili."

Biolog Griša Planinc v sklopu Herpetološkega društva upravlja telefon Kačofon. Foto: Gaja Hanuna

Kaj naj storijo, če se znova pojavi?

Klicateljem je svetoval, kaj naj naredijo v primeru, če se bo smokulja znova pojavila. "Če je ravna podlaga, naj nekaj (na primer posodo) poveznejo čez kačo in malo obtežijo. Kača je tako ujeta in bo tam počakala. Ujamejo pa jo lahko tudi na način, da uporabijo škatlo, jo prevrnejo tako, da ima odprtino na stran, in žival s kakšnim rekvizitom usmerijo v škatlo. Ko je v škatli, postavijo škatlo pokonci in žival ne more ven, če je škatla tako visoka, kot je dolga kača," pojasni Planinc. Ko je kača varno ujeta v škatli ali posodi, se jo odnese v naravo, stran od naselij.

Smokulja se brani z ugrizom

Pojasnil je še, da se smokulja brani z ugrizom samo v primeru, da bi jo kdo želel prijeti. "Če bi z roko segel proti njeni glavi, bi se lahko branila z ugrizom. Ugriz je manj močen kot stisk ščipalke za perilo. Zobki smokulje so zelo kratki in ker imamo ljudje tanko, ranljivo kožo, bi ti zobki pustili vtis, ki potem spominja na praskico. Če imate na sebi oblačila, pa zobki smokulje oblačila ne predrejo."

Enako velja za modrasa, tudi on se samo brani, če se približamo njegovi glavi. "Pri modrasu sta strupnika daljša zoba, ki naredita dve vbodni ranici."

Smokulja (Coronella austriaca) je vrsta nestrupene kače iz družine gožev. Razširjena je v severni in srednji Evropi, njeno območje razširjenosti pa sega tudi proti vzhodu do severnega Irana.



Na glavi ima progo, ki se vleče od nosnice prek očesa do vratu. Po hrbtu ima dve vrsti peg. Samec ima rdečkastorjav hrbet in rumenorjavo spodnjo stran telesa. Samica je po hrbtu sivorjava in temnopegasta, po spodnji strani pa siva. Meri lahko do 75 centimetrov.



Zadržuje se na suhih kamnitih področjih z gozdovi, goljavami, grušči in vinogradi. Je počasna in v nevarnosti takoj ugrizne, pri tem pa iz analnih žlez izloča smrdljiv izloček. Dobro pleza in v nevarnosti lahko tudi plava. Hrani se z manjšimi kuščaricami, slepci, tudi mišmi in drugimi manjšimi glodalci. Preden žrtev požre, se ovije okrog nje. Pari se aprila, avgusta ali septembra pa povrže od tri do 15 mladičev.

Kako razlikovati modrasa in smokuljo?

Smokulja Foto: Guliverimage Kako ju ločiti? "Modras ima na hrbtu trikotni rožiček. Tudi hrbtni vzorec je čisto drugačen. Pri modrasu gre za enojno temno cik-cak progo, pri smokulji pa gre za parno progo, ki se začne na glavi in gre vzdolž hrbta kot parni madeži. Ti parni madeži so lahko različno veliki. Včasih so kot drobne parne, nekoliko zamaknjene pegice, včasih pa so ti madeži tako veliki, da se med seboj stikajo, lahko v prečni smeri ali morda koga spominjajo na cik-cak, ki ga ima modras. Madeži se lahko stikajo tudi v vzdolžni smeri ali v prečni in vzdolžni smeri," razliko opiše Planinc.

Če bi žival pogledali od bližje, bi lahko videli tudi, da ima smokulja okroglo zenico, modras pa ima zenico v obliki pokončne reže. Različne so tudi hrbtne luske. Pri smokulji so gladke, modras pa ima po sredini vsake hrbtne luske vzdolžni grebenček, še pove Planinc, a poudari, da teh podrobnosti s fotografij in videoposnetkov, ki jih prejme, ni mogoče videti. Da je šlo v tem primeru za smokuljo, je biolog Planinc razbral iz vzorca.

Modras Foto: STA ,

"Nekateri nas pokličejo, ker jih kače zanimajo ali so jim všeč"

Sicer pa je, kot poudarja Planinc, Kačofon izobraževalni in svetovalni telefon, ne pa intervencijska številka. Prav zato ob takih dogodkih sogovornike usmerja, da lahko čim več naredijo že sami. "Ljudem svetujemo in dajemo informacije v zvezi s kačami," še doda, za konec pa pove, da ni nujno, da imajo vsi probleme s kačami. "Nekatere ljudi kače tudi zanimajo ali so jim všeč in nas pokličejo tudi s tem namenom".