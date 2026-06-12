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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
15.44

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Šentilj bomba sodišče pripor

Petek, 12. 6. 2026, 15.44

12 minut

Preostala obtožena zaradi dveh odvrženih bomb k hiši v Šentilju nista priznala krivde

Avtorji:
A. P. K., STA

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Okrožno sodišče Ljubljana | Kot izhaja iz obtožnice, sta se Jeremić in Kovač prvič 2. septembra 2024 in drugič 20. februarja 2025 po navodilu Rosuljaša pripeljala malo pred polnočjo z avtomobilom do stanovanjske hiše Trifunovičev v Šentilju, kjer je nato Jeremič aktiviral in odvrgel ročno bombo pod nadstrešek hiše, nato pa sta se odpeljala. V prvem dogodku je po navedbah tožilstva nastala škoda na objektih in vozilih v višini vsaj deset tisoč evrov, v drugem pa nastalo škodo ocenjuje na vsaj 20 tisoč evrov. | Foto STA

Kot izhaja iz obtožnice, sta se Jeremić in Kovač prvič 2. septembra 2024 in drugič 20. februarja 2025 po navodilu Rosuljaša pripeljala malo pred polnočjo z avtomobilom do stanovanjske hiše Trifunovičev v Šentilju, kjer je nato Jeremič aktiviral in odvrgel ročno bombo pod nadstrešek hiše, nato pa sta se odpeljala. V prvem dogodku je po navedbah tožilstva nastala škoda na objektih in vozilih v višini vsaj deset tisoč evrov, v drugem pa nastalo škodo ocenjuje na vsaj 20 tisoč evrov.

Foto: STA

Na mariborskem okrožnem sodišču sta danes potekala predobravnavna naroka za Mateja Kovača in Milorada Rosuljaša, ki sta obtožena povzročitve splošne nevarnosti zaradi dveh odvrženih bomb k stanovanjski hiši v Šentilju. Prvi je očitke v celoti zavrnil, drugi pa se zato, ker ni mogel biti fizično prisoten v sodni dvorani, ni želel izreči o krivdi.

Tretji soobtoženi v tej zadevi Cvijan Jeremić je spomladi sklenil sporazum s tožilstvom in priznal krivdo, sodišče pa ga je obsodilo na tri leta zapora.

Tožilstvo jim v obtožnici očita dve kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti, prvo izvedeno septembra 2024 in drugo februarja 2025. Glavno besedo naj bi imel Rosuljaš, ki je po besedah tožilke Nevenke Berdnik zaradi poslovnega spora s člani družine Trifunovič in z namenom zastraševanja načrtoval ti nevarni dejanji z eksplozivom. Pri tem je bila povzročena večja premoženjska škoda, ogrožena pa je bila tudi varnost ljudi v hiši.

Pred hišo Trifunovićev odvrgel ročno bombo

Kot izhaja iz obtožnice, sta se Jeremić in Kovač prvič 2. septembra 2024 in drugič 20. februarja 2025 po navodilu Rosuljaša malo pred polnočjo z avtomobilom pripeljala do stanovanjske hiše Trifunovičev v Šentilju, kjer je nato Jeremič aktiviral in odvrgel ročno bombo pod nadstrešek hiše, nato pa sta se odpeljala. V prvem dogodku je po navedbah tožilstva nastala škoda na objektih in vozilih v višini vsaj deset tisoč evrov, v drugem pa nastalo škodo ocenjuje na vsaj 20 tisoč evrov.

Lastniki hiše so na sodišču priglasili premoženjskopravni zahtevek najprej v skupni višini 180.500 evrov, a so ga nato znižali na 90.500 evrov. Ena od stanovalk prav tako terja poplačilo za nepremoženjsko škodo, med drugim duševne bolečine, v skupni višini 80 tisoč evrov.

Kovač se je danes edini izjasnil o krivdi

Tožilka Berdnik danes ni predstavila predloga kazni za priznanje krivde, saj ni zaznala interesa obtoženih za to. Edini, ki se je danes izjasnil o krivdi, je bil Mariborčan Kovač. Očitke je v celoti zavrnil in vztrajal, da je bil v tistem času, ko naj bi bil po navedbah tožilstva v Šentilju, dejansko doma.

Oba obtožena sta današnji narok spremljala prek videokonference iz pripora, kar je pri obeh sprožilo nejevoljo. Kovačev zagovornik Rok Berden je povedal, da mu je tako onemogočena učinkovita obramba, zagovornik Rosuljaša Miha Žinkovič pa je celo napovedal ustavno pritožbo zaradi takšnega načina izvajanja sodnih postopkov.

Sodnica Maša Blažeka je pojasnila, da je sodišče podalo odredbo za privedbo obtoženih, a so mu iz zavodov tako v Mariboru kot Celju sporočili, da zaradi kadrovskih težav to ni mogoče. Rosuljašu, ki je vztrajal, da se mu z videokonferenco krši pravice, je pojasnila, da na predobravnavnem naroku ni obvezna navzočnost obtoženega, zato se lahko opravi tudi brez njega. Obtoženi se je nato odklopil s povezave, po posredovanju njegovega zagovornika pa se je znova priklopil in spremljal narok na daljavo. Še vedno je vztrajal, da se danes ne bo izrekel o krivdi.

Rosuljaš v priporu zaradi drugega kazenskega postopka, Kovač v priporu že 14 mesecev

V priporu v Celju je Rosuljaš sicer zaradi drugega kazenskega postopka, ki se nanaša na domnevno trgovanje z drogo. Za Kovača, zoper katerega ločeno teče postopek zaradi domnevnega nasilništva, pa je zagovornik Berden danes podal predlog za odpravo pripora, v katerem je obtoženi že 14 mesecev. Sodnica je predlog zavrnila in ob tem med drugim navedla, da predobravnavnega naroka ni bilo mogoče izvesti prej tudi zaradi manevrov obrambe.

Glavna obravnava bo tekla pred sodnim senatom, njen začetek z zagovori obeh obtoženih pa je razpisan 4. septembra.

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