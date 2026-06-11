V zadevi Marinblu je prišlo do preobrata, saj sta obtožena Rozana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Koprsko okrožno sodišče je sporazum danes zavrnilo zaradi procesne napake, saj ob podpisu sporazuma ni bil prisoten odvetnik podjetja.

Sporazum so poleg tožilstva podpisali Rozana in Tim Šuštar ter njuni zagovorniki, manjkal pa je podpis odvetnika družbe Marinblu. Ker pa so vse strani izrazile jasen interes za sporazumno rešitev, je sodnica Barbara Franca obravnavo preložila za krajši čas. Nov narok bo 19. junija na koprskem sodišču, do takrat pa morajo podpisati nov, pravno veljaven sporazum. Vsebina sporazuma še vedno ni znana.

Pripravljenost na podpis sporazuma pomeni velik zasuk, saj sta Rosana in Tim Šuštar v preteklosti očitke javno in odločno zavračala. Rosana Šuštar je ob izbruhu afere trdila, da v desetih letih poslovanja niso prejeli nobene pritožbe delavcev.

Izmikala sta se sodišču

Poleg tega sta začetek sojenja zaznamovala z izmikanjem sodišču. Na prvi predobravnavni narok v začetku marca sploh nista prišla, na aprilskem naroku pa ponovno nista zagotovila zastopnika podjetja. Okrožna sodnica Barbara Franca ju je takrat ostro oštela zaradi neprevzemanja pošte in jima ob nadaljnjem izmikanju zagrozila s prisilno privedbo s policijo.

Afera Marinblu je izbruhnila junija 2022, ko je Delavska svetovalnica razkrila izkoriščanje in skoraj suženjske razmere indijskih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea - slednje je medtem že izbrisano iz registra. Tožilstvo obtoženima očita kršitev temeljnih pravic 24 delavcev, ki niso prejemali zakonskih dodatkov za nočno in nedeljsko delo ter niso imeli zagotovljenega počitka. Ker so v evidencah vpisovali lažne podatke o urah, sta obtožena tudi ponareditve ali uničenja poslovnih listin.