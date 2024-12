Preobrat: novo upanje za Pečečnikov življenjski projekt

Vrhovno sodišče je po naših informacijah ugodilo reviziji postopka, v katerem sta sodišči na prvi in drugi stopnji parcele za izvedbo projekta prenove Plečnikovega stadiona kot pripadajoča zemljišča vrnili bližnjemu naselju Fondovi bloki. Prav zaradi tega je projekt, ki ga je ljubljanski župan Zoran Janković obljubil že v prvem mandatu, ne samo nasedel, temveč se je zdelo, da je dokončno padel v vodo.

Odločitev vrhovnega sodišča pomeni, da bo okrajno sodišče moralo o tem, ali več parcel med Plečnikovim stadionom in Fondovimi bloki predstavlja pripadajoče zemljišče lastnikov naselja ali pa je njihov lastnik ljubljanska občina, odločiti ponovno. Ker je prvič o tem okrajno sodišče odločalo neverjetnih 13 let, pritožba na višjem in revizija na vrhovnem sodišču pa sta vzeli več kot dve leti, ni pričakovati, da bi sodišča o tem dokončno odločila kmalu.

Odločitev vrhovnega sodišča je za zdaj komentirala le predstavnica stanovalcev Fondovih blokov Karmen Stariha, ki je dejala, da pričakujejo, da bo odločitev sodišč v ponovljenem postopku ista, saj so prepričani, da to zemljišče pripada naselju. "Glede na to, da je bilo doslej na vsej stopnjah odločeno v našo korist, težko verjamemo v drugačno rešitev," je povedala za Siol.net.

Zavrnili so jim tudi izdajo gradbenega dovoljenja

Na zemljišču, ki sta ga okrajno in višje sodišče kot pripadajočega vrnili Fondovim blokom, bi po projektu stale tri poslovne stavbe (na sliki desno ob stadionu), pod njimi pa bi bili parkirni prostori. Foto: Elea iC; Scapelab

Na spornih parcelah med Plečnikovim stadionom in Fondovimi bloki je poslovnež Joc Pečečnik skupaj z Mestno občino Ljubljana in Olimpijskim komitejem Slovenije načrtoval izgradnjo treh poslovnih stavb, ki bi tvorile del projekta Bežigrajski športni park. Že marca 2021 je sicer ministrstvo za okolje in prostor družbi zaradi teh spornih parcel zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja.

Potem ko je odločitev o pripadajočih zemljiščih leta 2022 potrdilo še višje sodišče, se je zdelo, da je projekt Bežigrajski športni park dokončno pokopan. Vedno glasneje se je začelo omenjati, da bi zemljišča, ki jih je v projekt vložil Plečečnik, odkupila država, Plečnikov stadion pa bi obnovili v izvirni obliki.

Ljubljanski župan Zoran Janković je pred enim letom povedal, da bi tako obnovljen stadion imel uporabno vrednost tako za šport kot za kulturne prireditve. "Če bi država odkupila zemljišče, na katerem stoji stadion, bi lahko šli z občinsko naložbo s soinvestitorji v prenovo tega stadiona. Res bi ga potrebovali, sploh ko bomo šli v prenovo atletskega stadiona ŽAK," je dejal Janković.

