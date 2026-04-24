Ministrstvo za naravne vire in prostor je ta teden izdalo integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. Pri tem je določilo tudi številne pogoje na področju okolja in varstva kulturne dediščine. Dovoljenje še ni pravnomočno, glede na odločne nasprotnike projekta bo skoraj gotovo sprožen upravni spor.

Projekt, ki je eden od še neuresničenih projektov iz prve volilne kampanje župana Zorana Jankovića pred 20 leti, obsega celovito prenovo in prizidavo Mahrove hiše, gradnjo štirietažne javne podzemne parkirne hiše pod odprto tržnico ter celovito prenovo odprte tržnice na Vodnikovem trgu.

Fotogalerija 1 / 13 / 13

Obenem so del projekta še posegi v komunalno infrastrukturo – dograditev plinovodnega in elektroenergetskega omrežja ter prestavitev dela javnega vodovodnega omrežja, fekalne in meteorne kanalizacije na Vodnikovem trgu ter telekomunikacijskega voda.

Po prenovi in dozidavi Mahrove hiše se bo vanjo preselila pokrita tržnica, dodatno pa je predvidena še kulinarična tržnica. Med novim in starim delom je predviden s stekleno streho pokrit atrij, ki bo lahko namenjen raznim javnim dogodkom. Stavba bo še naprej namenjena pretežno mestni upravi, v mansardi severnega trakta pa so predvidena tudi tri stanovanja, ki bodo nadomestila obstoječa stanovanja v Mahrovi hiši.

Foto: Bojan Puhek

Parkirna hiša v več etažah

V parkirni hiši bo ena kletna etaža namenjena dostavi za tržnico s 33 parkirnimi mesti za dostavna vozila in raznim servisnim prostorom, vključno s prostorom za odpadke. Odpadki in dostava se bodo tako umaknili z zunanjih površin tržnice. Preostale tri kletne etaže bodo namenjene parkiranju osebnih vozil obiskovalcev in okoliških stanovalcev s skupaj 245 parkirnimi mesti za osebna vozila in 14 za motorje.

Uvoz v garažno hišo in izvoz iz nje sta predvidena na križišču Kopitarjeve ceste in Poljanskega nasipa prek uvozno-izvozne klančine. Za parkiranje koles je v medetaži kleti pod prizidkom Mahrove hiše predvidena javna kolesarnica s 300 parkirnimi mesti za kolesa.

Ozelenitev ostaja, tržnica za nekaj časa na druge lokacije

Vodnikov trg z odprto tržnico bo medtem glede na projekt po celoviti prenovi še naprej ohranil značaj zelenega prostora z drevesi, današnja zasaditev bo odstranjena in nadomeščena z novo.

V času gradnje se bo živilska tržnica z Vodnikovega trga začasno preselila na druge površine v okolici, zato ponudba tržnice naj ne bi bila okrnjena.

Presoja ni pokazala škodljivih vplivov, a ustavni spor je skoraj neizogiben

Za projekt je bila izvedena presoja vplivov na okolje, iz katere izhaja, da nameravana gradnja nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Z namenom preprečitve, zmanjšanja ali odprave škodljivih vplivov na okolje pri gradnji, uporabi oz. obratovanju objektov in morebitni opustitvi objektov oz. posega mora poleg zakonsko predpisanih upoštevati tudi dodatne ukrepe in pogoje, piše v 117-stranski odločbi o izdaji integralnega gradbenega dovoljenja, objavljeni na spletnih straneh vlade.

Tako so v njej med drugim predvideni pogoji za varstvo tal in podzemnih voda v času pripravljalnih del in gradnje, za zniževanje tlakov in odvajanje podzemne vode iz gradbene jame, za varstvo narave, zraka, pred hrupom in vibracijami v času gradnje, za ravnanje z odpadki med gradnjo, za izvedbo parkirnih površin v kletnih etažah, za varstvo tal ter podzemnih voda v času obratovanja prenovljenega kompleksa tržnice in za varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem med obratovanjem.

Določeni so tudi pogoji za zaščito drevoreda na Adamič-Lundrovem nabrežju, za zaščito platan na Krekovem trgu ter za zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja dreves na območju.

Ob predvidenih ukrepih za varovanje okolja in narave je določen še niz pogojev in ukrepov za varovanje kulturne dediščine na območju, torej Mahrove hiše, semenišča, župnišča, tržnice oz. arkad Jožeta Plečnika in ljubljanske stolnice. Gre za ukrepe tako v času gradnje kot obratovanja, ki izhajajo iz že izdelanih elaboratov in programov oz. bodo vključeni v študije, ki jih bo treba še izdelati.

Glede na odločne nasprotnike projektu, ki že leta opozarjajo, da bo prenova uničila kulturno dediščino na območju, in si prizadevajo projekt ustaviti, je upravni spor skoraj neizogiben. Med stranskimi udeleženci v postopku izdaje dovoljenja sta bili npr. tudi civilna iniciativa Tržnice ne damo in nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green.