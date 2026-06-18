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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
18. 6. 2026,
7.11

Osveženo pred

54 minut

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Janez Janša Janez Janša Viktor Knavs Melania Trump ZDA Asel K. Roberts

Četrtek, 18. 6. 2026, 7.11

54 minut

V ljubljanskih Križankah

Premier Janša se je srečal z očetom Melanie Trump #foto

Avtor:
Sa. B.

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Janez Janša, Viktor Knavs | Viktor Knavs, ameriška veleposlanica Asel K. Roberts in Janez Janša | Foto X/@vladaRS

Viktor Knavs, ameriška veleposlanica Asel K. Roberts in Janez Janša

Foto: X/@vladaRS

Premier Janez Janša se je ob robu slovesnosti ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA srečal z očetom prve dame ZDA Melanie Trump Viktorjem Knavsom, so sporočili na vladnem profilu na omrežju X. V pogovoru je sodelovala tudi nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asel K. Roberts.

Srečanje je potekalo v Križankah, kjer so sinoči obeležili 250. obletnico neodvisnosti ZDA. O čem so razpravljali, ni znano.

Janša prejel dres ameriške nogometne reprezentance

Premier Janez Janša se je na slovesnosti zahvalil novi ameriški veleposlanici v Sloveniji Asel K. Roberts in ji zaželel dobrodošlico. Ob obletnici je čestital tudi ameriškemu ljudstvu in predsedniku Donaldu Trumpu, ZDA pa je označil za simbol svobode.

Veleposlanica je v nagovoru poudarila pomen sodelovanja med državama, pri čemer je omenila obrambo, regionalno stabilnost ter varno in zanesljivo civilno jedrsko energijo. Slovenijo je označila za pomembno prijateljico in zaveznico, premierja Janšo pa za "resničnega prijatelja ZDA". Ker je slovesnost potekala v času svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga gostijo prav ZDA, je veleposlanica Janši izročila tudi uradni dres ameriške nogometne reprezentance.

Nova ameriška veleposlanica je Janezu Janši izročila uradni dres ameriške nogometne reprezentance. | Foto: STA Nova ameriška veleposlanica je Janezu Janši izročila uradni dres ameriške nogometne reprezentance. Foto: STA

Poleg Viktorja Knavsa, očeta Melanie Trump, so se slovesnosti v ljubljanskih Križankah udeležili tudi drugi visoki gostje, diplomati, podjetniki in politiki, med drugim zunanji minister Tone Kajzer, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za gospodarstvo Anže Logar, veleposlanica Nemčije v Sloveniji Sylvia Groneick, veleposlanik Slovenije v Washingtonu Iztok Mirošič, nekdanji premier Miro Cerar in ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

ZDA neodvisnost praznujejo 4. julija, na dan, ko je bila pred 250 leti podpisana Deklaracija o neodvisnosti.

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