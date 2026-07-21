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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
21. 7. 2026,
14.52

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Natisni članek
Janez Janša Janez Janša predsednik vlade Institut Jožef Stefan znanost

Torek, 21. 7. 2026, 14.52

1 ura, 33 minut

Premier Janša s sporočilom IJS: Brez vas ni slovenske znanosti

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Janez Janša, Institut Jožef Stefan | "Brez vas ni slovenske znanosti," je ob obisku IJS poudaril premier Janez Janša. | Foto Vlada RS

"Brez vas ni slovenske znanosti," je ob obisku IJS poudaril premier Janez Janša.

Foto: Vlada RS

Predsednik vlade Janez Janša je danes obiskal Institut Jožef Stefan (IJS). Z vodstvom največje slovenske znanstvenoraziskovalne ustanove se je pogovarjal o nadaljnjem razvoju znanosti, krepitvi raziskovalne infrastrukture ter tesnejšem sodelovanju države z raziskovalnimi institucijami na področjih, ki so ključna za prihodnji razvoj Slovenije.

Kot so zapisali na spletnih straneh vlade, je Janša ob obisku poudaril, da želi vlada ustvariti okolje, v katerem bodo znanje, raziskave in inovacije predstavljali eno od osrednjih razvojnih prednosti države. "Brez vas ni slovenske znanosti," je poudaril ter se zahvalil raziskovalcem in zaposlenim na Institutu za njihov prispevek k razvoju Slovenije in njeni mednarodni prepoznavnosti.

V pogovoru z direktorjem IJS Leonom Cizljem in ekipo so posebno pozornost namenili strateškim področjem prihodnjega razvoja, med njimi energetiki, umetni inteligenci, družbeni odpornosti, kritičnim materialom in prenosu znanja v gospodarstvo.

Seznanjen z načrti za razvoj novega raziskovalnega reaktorja

Predsednik vlade si je ogledal tudi raziskovalni reaktor Triga, ki letos zaznamuje 60 let delovanja. Seznanili so ga z načrti za razvoj novega raziskovalnega reaktorja, ki bi pomembno prispeval k izobraževanju novih generacij jedrskih strokovnjakov, raziskavam ter podpori slovenskim energetskim projektom.

Na IJS so v sporočilu za javnost izpostavili še pomen novega raziskovalnega reaktorja pri podpori projektu Jek 2 ter aktualni jedrski elektrarni, raziskavah materialov, proizvodnji radioizotopov ter podpori mednarodnim projektom in sodelovanju z vodilnimi raziskovalnimi ustanovami po svetu.

"Na IJS verjamemo, da vrhunska znanost in raziskovanje ustvarjata največjo vrednost takrat, ko ju uspešno povezujemo s potrebami družbe in gospodarstva. Znanje in izkušnje ter raziskovalna odličnost IJS lahko Sloveniji pomagajo na področju energetike, umetne inteligence in digitalizacije ter na področjih, ki so ključna za večjo družbeno odpornost. Za to pa potrebujemo dolgoročno razvojno vizijo, stabilno podporo raziskavam in tesno sodelovanje države, znanosti ter gospodarstva," je povedal Cizelj.

"Vlada prepoznava pomen dolgoročnih vlaganj v raziskovalno infrastrukturo in je pripravljena aktivno podpreti strateške razvojne projekte, ki bodo strokovno pripravljeni, vključeni med nacionalne razvojne prioritete ter bodo imeli jasno opredeljene učinke za državo," so navedli v sporočilu. Posebna pozornost bo namenjena tudi pripravi slovenskih raziskovalnih institucij na naslednji večletni finančni okvir Evropske unije, da bo Slovenija uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev za raziskave in razvoj.

"Obisk IJS potrjuje, da predsednik vlade in vlada znanost ter raziskave prepoznavata kot enega ključnih temeljev dolgoročnega razvoja Slovenije, njene tehnološke suverenosti, gospodarske konkurenčnosti in varnosti," so zaključili.

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