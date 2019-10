Preiskovalna komisija danes pričakuje Kolar Celarčevo in Šabedra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije hiti z zaslišanji prič. Zgolj v tem tednu je prisluhnila že šestim, med njimi tudi nekdanjemu generalnemu direktorju UKC Ljubljana Andražu Kopaču. Danes pričakuje še nekdanjo ministrico in zdajšnjega ministra za zdravje, Milojko Kolar Celarc in Aleša Šabedra.

Andraž Kopač je v torek na zaslišanju pred preiskovalno komisijo ocenil, da je otroška kardiologija v letu 2017, ko je vodil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, doživela "zlato dobo", saj jim je uspelo zagotoviti stalno prisotnost kardiokirurga. Z njegovim mnenjem ni soglašala nekdanja poslovna direktorica pediatrične klinike Biserka Marolt Meden.

Komisija želi ugotoviti, zakaj kardiologija ne deluje kakovostno

Nekdanji predstojnik kardiokirurškega oddelka v UKC Borut Geršak je med sredinim zaslišanjem mednarodni komisiji, ki je leta 2014 izvedla nadzor nad otroško kardiologijo, očital pristranskost. Pediater kardiolog Samo Vesel pa je dejal, da so ugotovitve komisije potrdile težave, na katere so že prej opozarjali kardiologi in intenzivisti.

Nekdanja strokovna direktorica ljubljanskega UKC Brigita Drnovšek Olup je v četrtek pred preiskovalno komisijo poudarila, da so bili slabi odnosi med zdravniki glavna težava pri urejanju razmer na otroški kardiologiji. Na nesoglasja v zdravniških vrstah je opozoril tudi Sergej Hojker, ki je Drnovšek Olupovo nasledil na direktorskem mestu.

Parlamentarna preiskovalna komisija se je sicer najprej lotila otroške kardiologije, po sprejetju vmesnega poročila bo vzela pod drobnogled še nabavo medicinske opreme. Zaslišanja prič je začela 13. junija. Pred tem je opravila pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi je določila gradiva, ki jih potrebuje za delo, in na zaprtih sejah sprejela dokazne sklepe.

Komisija po besedah njene predsednice Jelke Godec (SDS) želi ugotoviti, kdo je odgovoren za to, da program otroške kardiologije v UKC Ljubljana ne deluje kakovostno in varno.