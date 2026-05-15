Na. R., STA

Petek,
15. 5. 2026,
6.05

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

ARSO toča strela padavine napoved vreme

Petek, 15. 5. 2026, 6.05

Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto, za Gorenjsko oranžno opozorilo

Nevihta, neurje, dež, strela | Vreme bo lepše šele v nedeljo, ko bo znova tudi topleje. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Danes goduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali "poscana" Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo.

Po napovedih Arsa bo danes oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo.

Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.

Opozorilo za severozahod države

Sicer se vreme umirja. Potem ko je Arso v četrtek izdal oranžno opozorilo za zahodni in osrednji del Slovenije, je danes izdal oranžno opozorilo le še za severozahod države. Možni so izdatni nalivi, lokalno pa tudi močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel, na spletni strani navaja Arso.

V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho in tudi topleje.

Potem ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Z njo je povezanih več pregovorov, med drugim: Če Zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme prida ni.

