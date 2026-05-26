Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 5. 2026,
10.29

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04

Natisni članek

Natisni članek
Novo mesto Aleš Šutar napad Samire Šiljić

Torek, 26. 5. 2026, 10.29

51 minut

Sodišče odločilo: napadalcu na Aleša Šutarja šest let in devet mesecev zaporne kazni

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04
Samire Šiljić | Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od treh do 15 let zapora. | Foto STA

Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od treh do 15 let zapora.

Foto: STA

Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šutarja Samire Šiljić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo šest let in tri mesece zapora, ker pa je imel pred tem dve pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen šest let in devet mesecev zapora. Šiljić dejanje obžaluje.

"Res mi je žal za to, kar se je zgodilo. Obžalujem, kar sem storil in bom to tudi vedno obžaloval," je pred sodbo, ki jo je izrekel sodnik novomeškega okrožnega sodišča Peter Žnidaršič, dejal obdolženi.

V obrazložitvi sodbe je sodnik povedal, da je bil pri izreku kazni vezan na sporazum med tožilstvom in obdolženim. Sporazum po njegovi oceni sledi sodni praksi, čeprav bi bila kazen morda nekoliko nižja, če ne bi bil primer tako medijsko in sicer odmeven, je dejal. Če pa bi steklo sojenje in bi obdolženca spoznal za krivega, bi mu izrekel približno enako kazen, je dodal.

Priznanje krivde je sicer sprejel, ker ga potrjujejo dokazi, in zato ne dvomi, da je Šiljić pravi storilec. "Imamo cel kup prič. Šest jih je povedalo, da je bil Šiljić tisti, ki je pritekel, Šutarja udaril in odšel," je dejal. Sodni izvedenci so sicer potrdili, da je šlo za zelo močan udarec, je dodal.

Šiljić oproščen stroškov postopka

Ker Šiljić nima dohodkov in ker bo naslednja leta v zaporu, ga je sodnik na predlog zagovornika Dušana Medveda oprostil stroškov postopka, do pravnomočnosti sodbe, na katero je sicer še možna pritožba, pa mu je podaljšal pripor. Medved je ob tem na sodišče že vložil prošnjo, da začne Šiljić kazen zapora prestajati še pred samo pravnomočnostjo sodbe.

Predobravnavni narok za Samireja Šiljića, obtoženega smrti Novomeščana Aleša Šutarja. Aleš Kocjan/STA
Novice To je novo v primeru smrti Novomeščana Aleša Šutarja
Novo mesto Aleš Šutar napad Samire Šiljić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.