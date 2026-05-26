Sodišče odločilo: napadalcu na Aleša Šutarja šest let in devet mesecev zaporne kazni

Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šutarja Samire Šiljić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo šest let in tri mesece zapora, ker pa je imel pred tem dve pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen šest let in devet mesecev zapora. Šiljić dejanje obžaluje.

"Res mi je žal za to, kar se je zgodilo. Obžalujem, kar sem storil in bom to tudi vedno obžaloval," je pred sodbo, ki jo je izrekel sodnik novomeškega okrožnega sodišča Peter Žnidaršič, dejal obdolženi.

V obrazložitvi sodbe je sodnik povedal, da je bil pri izreku kazni vezan na sporazum med tožilstvom in obdolženim. Sporazum po njegovi oceni sledi sodni praksi, čeprav bi bila kazen morda nekoliko nižja, če ne bi bil primer tako medijsko in sicer odmeven, je dejal. Če pa bi steklo sojenje in bi obdolženca spoznal za krivega, bi mu izrekel približno enako kazen, je dodal.

Priznanje krivde je sicer sprejel, ker ga potrjujejo dokazi, in zato ne dvomi, da je Šiljić pravi storilec. "Imamo cel kup prič. Šest jih je povedalo, da je bil Šiljić tisti, ki je pritekel, Šutarja udaril in odšel," je dejal. Sodni izvedenci so sicer potrdili, da je šlo za zelo močan udarec, je dodal.

Šiljić oproščen stroškov postopka

Ker Šiljić nima dohodkov in ker bo naslednja leta v zaporu, ga je sodnik na predlog zagovornika Dušana Medveda oprostil stroškov postopka, do pravnomočnosti sodbe, na katero je sicer še možna pritožba, pa mu je podaljšal pripor. Medved je ob tem na sodišče že vložil prošnjo, da začne Šiljić kazen zapora prestajati še pred samo pravnomočnostjo sodbe.