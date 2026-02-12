Predstavniki kmetijskih organizacij znova za skupno mizo z ministrico Čalušić

Po petkovem kmečkem protestu v Ljubljani bodo predstavniki nekaterih kmetijskih organizacij znova sedli za skupno mizo s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić. V ospredju sestanka bodo vnovič zahteve, ki so jih organizacije na ministrstvo naslovile sredi januarja, nanje pa opozorile tudi na protestu.

Prednostne zahteve so takojšnja vzpostavitev ukrepov za zaščito slovenskih kmetov in potrošnikov, zaščita kmetijskih zemljišč ter plačilo vseh omejitev in zahtev, ki jih nalaga država.

Ob tem se predstavniki kmetijskih organizacij zavzemajo tudi za to, da bi bilo v prihodnje kmetijstvu namenjenih več evropskih sredstev. Menijo, da bi morala sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge.

Ministrica pričakuje konkretne zahteve in rešitve

Ministrica Čalušić od organizacij pričakuje, da bodo na današnjem srečanju konkretno in pregledno predstavile zahteve in rešitve za izzive, ki jih izpostavljajo. Če bodo primerne in izvedljive, jim bo ministrstvo prisluhnilo, je v petek poudarila v izjavi medijem. Rešitve po njenih besedah niso enostavne. Kot je dejala, na primer ni mogoče zagotoviti prehranske varnosti in več lokalne hrane v javnih zavodih v enem mesecu, če tega v Sloveniji nismo bili sposobni narediti v 20 letih.

Sestanek predstavnikov kmetov in ministrstva za kmetijstvo bi po prvotnih načrtih sicer moral biti pretekli petek po protestu, a so ga na ministrstvu odpovedali. Po pojasnilih ministrice so se trudili uskladiti termine za pogovore pred protestom, a interesa za to ni bilo, zaradi česar so se nato odločili, da bo sestanek ta teden.