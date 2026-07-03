Predsednik odbora DZ za gospodarstvo Robert Potnik ne bo sklical nujne seje odbora, ki so jo zahtevale poslanske skupine Levica, Vesna in Svoboda, da bi odprle vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resni.ce Borisa Mijiča. Kot razlog je navedel, da individualna obravnava ravnanj poslanca ne sodi v delovno področje odbora.

Kot je v odgovoru na podano zahtevo za sklic nujne seje odbora za gospodarstvo, delo in šport glede predlagane točke dnevnega reda o spornih podjetniških praksah poslanca Mijiča, ki ga je posredoval tudi STA, pojasnil Potnik (Demokrati), po preučitvi zahteve in relevantnih določb poslovnika seja odbora s predlagano točko dnevnega reda ne bo sklicana.

"Čeprav zahteva vsebuje tudi navedbe s področja gospodarstva in dela, je njeno težišče predvsem v individualni obravnavi ravnanj konkretnega poslanca in njegove etične oziroma politične odgovornosti, ne pa v sistemski obravnavi vprašanj iz delovnega področja odbora za gospodarstvo, delo in šport," je izpostavil.

"Morebitna vprašanja, ki se nanašajo na mandat, imuniteto, položaj ali pravice poslanca, poslovnik ureja ločeno in jih v obsegu iz 36. člena uvršča med naloge mandatno-volilne komisije," je dodal Potnik. Foto: Daniel Novakovič/STA

Potnik ocenil, da predlagana točka dnevnega reda ne sodi v delovno področje odbora DZ za gospodarstvo

Ob tem je opozoril na določilo iz prvega odstavka 33. člena poslovnika DZ, ki se nanaša na to, da DZ ustanovi delovno telo in določi njegove naloge na predlog kolegija. Delovne naloge posameznega delovnega telesa pa so določene v odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ, ki je bil sprejet 11. maja. Ob tem navaja tudi 41. člen poslovnika, ki določa, da delovno telo obravnava zadeve, ki sodijo v njegovo delovno področje.

"Morebitna vprašanja, ki se nanašajo na mandat, imuniteto, položaj ali pravice poslanca, poslovnik ureja ločeno in jih v obsegu iz 36. člena uvršča med naloge mandatno-volilne komisije," je dodal Potnik.

V luči navedenega je tako ocenil, da predlagana točka dnevnega reda ne sodi v delovno področje odbora DZ za gospodarstvo, zato "seja s predlagano točko dnevnega reda ne bo sklicana".

Želeli so odpreti vprašanje Mijičeve politične odgovornosti in primernosti

"Če vlagatelj ocenjuje, da bi bilo glede pristojnosti odbora oz. sklica nujne seje smiselno pridobiti dodatno razlago, lahko za to upravičeni subjekti pobudo naslovijo na komisijo za poslovnik," je še navedel. Predsednik te komisije je sicer sokoordinator Levice Luka Mesec.

Prejšnji teden je Mesec dejal, da obtožbe zoper Mijiča kažejo na sistemsko korupcijo, taki ljudje pa da ne morejo biti v "prvih političnih vrstah". Foto: Daniel Novakovič/STA

V Levici in Vesni ter Svobodi so zahtevo za sklic seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport vložili, ker so želeli odpreti vprašanje Mijičeve politične odgovornosti in primernosti. Od Mijiča so po nedavnih napovedih Mesca nameravali zahtevati odstop. Poslancu očitajo, da medtem ko prejema poslansko plačo, dolguje državi in zaposlenim več deset tisoč evrov. Prejšnji teden je Mesec dejal, da obtožbe zoper Mijiča kažejo na sistemsko korupcijo, taki ljudje pa da ne morejo biti v "prvih političnih vrstah".

Dodal je, da je desnica skupaj s stranko Resnica parlamentarne volitve dobila "na velikih obljubah o boju proti korupciji". Kot je spomnil, so pred volitvami napovedovali, da bodo izkoreninili korupcijo, da bodo proti njej nastopili z vsemi sredstvi, tudi z novim organom za pregon korupcije Skok, "zdaj pa imamo že v prvih tednih te koalicije ogromno afero s poslancem Borisom Mijičem, ki kaže pravi obraz te vlade".