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Avtor:
Sa. B.

Petek,
24. 7. 2026,
13.07

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek
Rok Snežič Luka Mesec Boris Mijič Progros podjetje Notarska zbornica Slovenije

Petek, 24. 7. 2026, 13.07

12 minut

Predsednik notarske zbornice o prenosu podjetju Progros na Roka Snežiča

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Bojan Podgoršek | Predsednik Notarske zbornice Slovenije Bojan Podgoršek | Foto STA

Predsednik Notarske zbornice Slovenije Bojan Podgoršek

Foto: STA

Brezplačen prenos podjetja Progros s poslanca Borisa Mijiča na Roka Snežiča, o čemer smo poročali včeraj, bo ob 14.30 komentiral predsednik Notarske zbornice Slovenije Bojan Podgoršek. Njegovo izjavo bomo na Siol.net spremljali v živo.

Rok Snežič, Boris Mijič
Novice Snežič prevzel Mijičevo podjetje in registriral rejo kamel. Zdaj se je oglasil Luka Mesec.

Da je prevzel podjetje Progros, ki je bilo doslej v lasti poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, ga preimenoval v Klukec, reja živali in registriral rejo kamel, nam je Snežič potrdil včeraj. Ob tem je napovedal, da bo njegov lastnik predvidoma le nekaj dni. Trdi namreč, da je podjetje namenoma prevzel zato, da ga bo na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi lahko pridobil nekdanji minister za delo Luka Mesec. "Zdaj pa sem mu to njegovo željo omogočil," je dejal Snežič.

Prenos lastništva na poslovnem deležu družbe z omejeno odgovornostjo pomeni le spremembo lastniške strukture, ne vpliva pa na obstoj in možnosti izterjave obveznosti družbe, so v luči dogajanja glede podjetja Progros za STA pojasnili v Finančni upravi RS (Furs). Dodali so, da družba kljub spremembi lastniške strukture še naprej ostane dolžnik.

Mesec je v odzivu na Snežičevo izjavo dejal, da podjetja ne bo prevzel. Kritično so se odzvali tudi v poslanskih skupinah Gibanje Svoboda in SD, kjer so opozorili na položaj delavcev.

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