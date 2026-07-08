Predsednik DZ Zoran Stevanović bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane.

Zakon o lokalnih volitvah od leta 2017 določa, da se redne lokalne volitve opravijo tretjo nedeljo v novembru. Razpiše jih predsednik DZ, in sicer julija v letu, ko se občinskim vodstvom izteče štiriletni mandat.

Prihajajoče lokalne volitve bodo devete redne v samostojni Sloveniji, potekale pa bodo v 212 občinah. Prve so decembra 1994 potekale v takrat novoustanovljenih 147 občinah.

V večjih občinah bodo občinske svete volili po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem sistemu.

Kandidate oz. kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, lahko pa kandidirajo tudi neodvisne liste in županski kandidati, za kar pa potrebujejo podporo volivcev. V tem primeru morajo biti kandidaturam priloženi podpisi najmanj odstotka volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Zbiranje podpisov podpore za vložitev kandidatur se bo lahko začelo z dnem, ki ga bo predsednik DZ določil kot dan, ko bodo začeli teči roki za volilna opravila.