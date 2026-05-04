P. P., STA

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
17.03

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 17.03

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović na prvem uradnem obisku v tujini

Zoran Stevanović | Ob robu konference se je Stevanović sestal s srbsko kolegico Ano Brnabić in predsednikom moldavskega parlamenta Igorjem Grosujem. | Foto Državni zbor

Foto: Državni zbor

Evropa mora v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško, je v nagovoru na konferenci predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSC) v Koebenhavnu povedal predsednik DZ Zoran Stevanović. Dejal je tudi, da širitev EU ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini.

Kot so danes sporočili iz državnega zbora, je prvi del konference, ki se je začela v nedeljo, sklenila pa se bo v torek, minil v znamenju opozoril, da se EU v spreminjajočem se svetovnem redu sooča z vse večjimi varnostnimi in geopolitičnimi izzivi, zato je njena širitev strateško nujna za dolgoročno stabilnost kontinenta.

Pri tym je ključno, da ta proces temelji na jasnih demokratičnih merilih in da se zagotovi učinkovito odločanje tudi v razširjeni sestavi, so navedli.

Stevanović na konferenci na Danskem za enotno delovanje Evrope

V luči tega je predsednik DZ v nagovoru opozoril na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic EU ter poudaril ključno vlogo parlamentov pri zagotavljanju preglednosti, zaupanja in povezave z državljani.

Ob robu konference se je sestal s srbsko kolegico Ano Brnabić in predsednikom moldavskega parlamenta Igorjem Grosujem.

Na štiri oči s srbsko predsednico državnega zbora in moldavskim kolegom

V pogovoru z Brnabić je izrazil zadovoljstvo nad stabilnimi prijateljskimi odnosi med državama in poudaril, da Slovenija ostaja trdna podpornica približevanja Srbije uniji. V ospredju pogovora z Grosujem je bil medtem pomen parlamentarne diplomacije, Stevanović pa je kolegu izrazil razumevanje glede geopolitičnih pritiskov, s katerimi se njegova država sooča, ter obenem podprl tudi njen proces evropske integracije.

Konference v danski prestolnici se poleg Stevanovića udeležujeta tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič in generalna sekretarka DS Monika Kirbiš Rojs.

