V Sloveniji skoraj ni človeka, ki ne pozna vsaj enega čebelarja, kar priča o dolgoletni tradiciji in izjemni povezanosti ljudi s to dejavnostjo. "Anton Janša bi bil zelo ponosen na slovenske čebelarje in na organiziranost čebelarjev v Sloveniji. Marsikatera država nam to zavida. Ko smo bili lani na sejmu v Dalmaciji, so nam hrvaški čebelarji dejali, da bi si tudi sami želeli takšne organiziranosti, kot jo imamo mi," je ob svetovnem dnevu čebel povedal Milan Hlade, predsednik Čebelarskega društva Antona Janše Breznica. Današnji dan je za Slovenijo še posebej pomemben, pa je poudaril predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč. "V Sloveniji živimo za čebele in z njimi. Imamo odličen čebelarski naraščaj in na to smo lahko izredno ponosni," pravi Noč. Ob tem spomni, da je bila prav Čebelarska zveza Slovenije ob podpori države pobudnica svetovnega dne čebel, ki ga je leta 2017 soglasno podprla generalna skupščina OZN.

Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo danes, se v Žirovnici vse vrti okoli teh majhnih bitij, od katerih je odvisen velik del življenja okoli nas. Z namenom ohranjanja slovenske kulturne dediščine ter ozaveščanja o čebelarstvu in naravi danes več kot 200 otrok iz tamkajšnjega vrtca in prve triade osnovne šole riše na panjske končnice, ki jih bodo konec maja namestili na vse čebelnjake v občini. S tem bo Občina Žirovnica postala prva občina na svetu, ki bo imela vse čebelnjake okrašene z edinstvenimi poslikavami.

"Anton Janša prihaja iz Žirovnice in njegov čebelnjak krasijo panjske končnice, zato smo želeli obuditi risanje panjskih končnic in okraševanje čebelnjakov. Povezali smo se z vrtcem, šolo in občino, tako da danes več kot 200 otrok riše panjske končnice, vsaka izmed njih pa bo edinstvena. Na ta način nadaljujemo tradicijo, ki je v zadnjem času nekoliko zamrla," je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč.

"Panjske končnice so slovenska posebnost. To je tradicija, ki jo moramo negovati. To je kulturna dediščina slovenskega čebelarstva, ki je edinstvena v svetovnem merilu," pravi predsednik Čebelarskega društva Antona Janše Breznica Milan Hlade. Foto: Siol.net/ A. P. K.

Največji problem je ponarejen med, ki ga čebele nikoli niso videle

Čebele so kot opraševalke sadnega drevja, zelenjave, poljščin in vseh cvetočih rastlin izredno pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. "Mislim, da se premalo zavedamo, da vsa sadna drevesa oprašijo čebele, kar imenujemo opraševalni servis. Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od čebel in če bomo enkrat to zanemarili, če bomo na primer še bolj onesnaževali okolje, se nam slabo piše," je jasen predsednik Čebelarskega društva Antona Janše Breznica Milan Hlade.

Čebelarji se danes spopadajo s številnimi izzivi, največ težav pa jim povzročajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in nove bolezni, ki ogrožajo čebele. Še en velik problem sodobnega čebelarstva predstavlja ponarejen med, ki ga, kot pravi Noč, čebele nikoli niso videle.

"Ponarejen med je ta trenutek eden največjih problemov v Evropi. Po podatkih Evropske komisije je vsak drugi kozarec medu ponarejen. To je med, ki ga čebele nikoli niso videle. Na žalost potrošniki tega s svojimi čutili ne morejo prepoznati, saj ponarejevalci izdelek tako dobro posnemajo. Dokler se zakonodaja v Evropi ne spremeni, da bodo mafijo, ki med ponareja, odstranili s trga, je edina pot za potrošnike ta, da med kupujejo pri lokalnem čebelarju, ki ga poznajo. V Sloveniji imamo srečo, da so čebelarji zelo gosto poseljeni in skoraj ni človeka, ki ne pozna enega čebelarja. Edini pravi nasvet ljudem je, da med kupijo pri lokalnem čebelarju. Če gredo v trgovski center, pa naj izberejo med slovenskega porekla," poziva Noč.

"Danes ni preprosto biti čebelar. Potrebnega je ogromno znanja in na srečo Čebelarska zveza Slovenije s številnimi izobraževanji skuša čebelarje pripraviti na vse izzive, s katerimi se spopadajo," pove predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Evropa je prisluhnila čebelarjem, zdaj je na vrsti Slovenija

Dobra novica za čebelarje je odločitev Evrope, da dopušča neposredna plačila po panju kot nadomestilo za opraševalni servis čebel. "Na srečo je Evropa prisluhnila čebelarjem in od letos je mogoče čebelarjem nameniti podporo kot nadomestilo za opraševalni servis. Upam in verjamem, da bo Slovenija prva v Evropi, ki bo takšen način podpore čebelarjev uvedla. Pričakujem, da se bo to zgodilo v kratkem," je optimističen Noč.

Hlade pravi, da bi bili čebelarji zadovoljni že s tem, da bi jim država priskočila na pomoč in krila stroške sladkorja, ki ga čebelarji dodajajo v panje, da čebele čim bolje prezimijo.

Ko je letina slaba, čebelarji točijo samo solze

Lanska letina medu je bila najboljša v desetletju in po ocenah Čebelarske zveze Slovenije so čebelarji natočili štiri tisoč ton medu. Po besedah Hladeta bo letošnja nekoliko zahtevnejša, predvsem zaradi slabega vremena v maju, s strahom pa čebelarji pogledujejo tudi proti poletju.

"Včasih imamo čebelarji dobro letino, včasih pa je letina slaba in takrat pravimo, da čebelarji točimo samo solze. Lanska letina je bila odlična, letošnja pa bo za čebelarje zahtevna. V maju težave povzroča vreme in upamo, da se bo izboljšalo. S strahom pa pogledujemo tudi proti poletju, da ne bo kakšnega ekstremnega vročinskega vala. Treba bo paziti, da bodo čebele, ko bo paša na vrhuncu svoje moči, prinesle čim več medu," pravi Hlade.