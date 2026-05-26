Predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo pripravili v SDS in trojčku NSi, SLS in Fokus, se v DZ obeta podpora. Poleg omenjenih poslanskih skupin so ji podporo napovedali tudi Demokrati in Resnica. Predlogu nasprotuje opozicija, ki med drugim izpostavlja, da novela prinaša oslabljen nadzor opozicije nad koalicijo.

Predlog med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Po novem bi lahko presojo ustavnosti v 30 dneh zahtevala le Sodni svet ali generalni državni tožilec.

Predlagatelji menijo, da veljavna ureditev, sprejeta v prejšnjem sklicu DZ na predlog tedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, po svoji zasnovi prekomerno in nesorazmerno posega v učinkovitost parlamentarne preiskave kot ustavnega instituta.

Poslanec SDS Zoran Mojškerc je poudaril, da cilj sprememb ostaja učinkovitejše delovanje preiskav ob spoštovanju ustavnih standardov. Poslanec NSi, SLS in Fokusa Janez Žakelj pa je dodal, da je obstoječa ureditev že v preteklosti omogočala blokade opozicijskih preiskav. Novela pa po njegovih besedah tudi jasno določa primere, ko poslanec ne sme sodelovati v komisiji.

Po predlogu bi lahko preiskovanec zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu v osmih dneh po prejemu končnega poročila. DZ pa ne bi smel ponovno odrediti preiskave o isti zadevi, o kateri je že sprejel končno poročilo.

Opozicija opozarja na politično zlorabo preiskav

V opoziciji so poudarili, da je očitno želja, da se obvodno financiranje strank in medijev ne razišče do konca. Načelo "ne dvakrat o isti stvari" pa se po mnenju poslanke Levice in Vesne Tine Brecelj "zlorablja, da bi se parlamentu zvezalo roke". Prav tako bi o konfliktu interesov poslancev, sodelujočih v preiskavi, odločala politična večina, kar po njenem mnenju pomeni institucionalizacijo konflikta interesov.

Po besedah poslanke Svobode Lene Grgurevič odprava varovalk in ustavno sodne kontrole omogoča "zlorabe parlamentarne preiskave za politično obračunavanje z vsakim, ki si bo drznil nasprotovati parlamentarni večini". Poleg tega pa bo slednji dopuščeno, da onemogoči parlamentarno preiskavo opoziciji.

SD: Gre za poskus utišanja opozicije

Da gre pri noveli za poskus utišanja opozicije, menijo tudi v SD. Spremembe bodo po njihovem mnenju v praksi prinesle več možnosti za zavlačevanje, oslabljen nadzor opozicije nad koalicijo in manj učinkovitosti razreševanja vprašanj javnega pomena - porabe javnega denarja in odgovornosti pri ključnih odločitvah. "Tak sistem ne služi ljudem, služi tistim, ki se želijo izogniti politični odgovornosti," je dejala poslanka SD. V opoziciji opozarjajo tudi, da predlog odpravlja sodno varstvo za člane preiskovalne komisije, ki so določeni za preiskovanca ali pričo.

Predlog bodo podprli v Demokratih in Resni.ci

Podporo predlogu so napovedali Demokrati in Resni.ca. Predlog predstavlja ponovno vzpostavitev ravnotežja med pravnim varstvom in učinkovitim parlamentarnim nadzorom, je prepričana poslanka Demokratov Barbara Levstik Šega. Ohranja posebno varstvo neodvisnosti sodnikov in državnih tožilcev, hkrati pa zmanjšuje možnost, da bi pravna varovala postala sredstvo za blokado parlamentarnega nadzora, je navedla.

Vodja poslanske skupine Resni.ce Katja Kokot pa je dejala, da bodo predlog novele zakona podprli, ker želijo učinkovit boj proti korupciji, ne postopkov, ki bi preiskave vnaprej onemogočale, in ker verjamejo, da je mogoče hkrati zagotoviti učinkovit nadzor ter spoštovanje človekovih pravic.

Svoboda predlaga enoletni zamik uveljavitve

Pristojni odbor za pravosodje je v ponedeljek sprejel dopolnilo predlagateljev, s katerim bi novela namesto 15. dan po objavi v uradnem listu začela veljati naslednji dan po objavi. Svoboda pa danes z dopolnilom predlaga, da se novela začne uporabljati 12 mesecev po njeni uveljavitvi, do tedaj pa velja aktualni zakon o parlamentarni preiskavi.

Grgurevič je pojasnila, da bo potreben čas, ker bodo vložili pravna sredstva pred ustavnim sodiščem, saj novela, tudi po opozorilih zakonodajno-pravne službe DZ, ponovno vzpostavlja že odpravljeno neustavnost.

Na neustavnosti v predlogu novele zakona je danes opozorila tudi Pravna mreža za varstvo demokracije. Predlog novele je po njihovem mnenju problematičen zaradi predvidene spremembe pravnega varstva preiskovancev, ki nižajo standard njihovega varstva.

Ustavno sta sporni tudi omejitev preventivnega pravnega varstva pred ustavnim sodiščem in odprava mehanizmov zaščite pred očitno pristranskostjo članov komisije, opozarjajo. Sporno pa je tudi sprejemanje novele zakona po skrajšanem postopku in začetek njene veljavnosti dan bo objavi v uradnem listu, so navedli. Zakonodajalce hkrati pozivajo k ohranjanju duha parlamentarne preiskave.