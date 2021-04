Pred sodnikom za prekrške prva mariborska dijakinja, pred sodiščem množica ljudi

Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih odredili šestim osebam globo v višini 400 evrov, trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške.

Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor. "Tu gre za mlade ljudi, ki so zahtevali samo to, da gredo v šolo. Ob tem so se držali vseh predpisov, ni bilo izgredov. Da so se zbrali tam, pa je osnovna demokratična pravica," je za STA povedal ravnatelj Ivan Lorenčič, ki se je udeležil današnjega mirnega shoda pred sodiščem, ki so ga varovale okrepljene policijske enote.

"Zahtevala je le šolo"

Po pisanju STA je bila med zbranimi okoli sto ljudmi tudi docentka Emilija Stojmenova Duh, ki je 9. februarja sodelovala na shodu za vrnitev v šolo in so jo oglobili. "Zdi se mi edino prav, da sem tudi danes tukaj. Tukaj je toliko policije, kot da je naredila najhujše kriminalno dejanje, deklica pa je samo zahtevala šolo. Ne morem verjeti, v kakšni državi živimo," je dejala.

Druga udeleženka je izpostavila, da so policisti kaznovali otroke. "Otroke ves čas učimo kritičnega mišljenja, država jim pa zdaj govori ravno nasprotno, torej da ne smejo izražati svojega mnenja. Da so zaradi tega sankcionirani, je nedopustno," je povedala.

Po Cafovi ulici v Mariboru pred sodiščem razporejeni, z razdaljo, zbrani v podporo dijakinji pic.twitter.com/gGnwiIZCog — Barbara (@BarbaraBradac) April 15, 2021

"Otroci niso naredili čisto nič narobe"

Med zbranimi so bili tudi znani Mariborčani in Mariborčanke. "Za naše otroke gre, ki dejansko niso naredili čisto nič narobe. Razmišljajo o svoji usodi, dostojni so, vsega se držijo, zato mislim, da je prav, da jih podpremo," je po pisanju STA dejal direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina.

Sodnik danes še ni sprejel nobene odločitve. Zagovornik dijakinje Dino Bauk je ob odhodu s sodišča v izjavi za medije povedal, da je predlagal ustavitev postopka, "saj je bolj kot v ustavitev virusa usmerjen v ustavitev izražanja stališč in kritik sistema, ki je te dijake v resnici pozabil za štiri mesece". "Potem ko so bili prisiljeni v to, da se oglasijo, pa jih je izpostavil represivnim sankcijam," je izpostavil.

Odvetnik pričakuje, da bo sodišče sledilo njegovemu predlogu

Odvetnik pričakuje, da bo sodišče, ki mora zdaj pridobiti še neke uradne podatke, sledilo njegovemu predlogu. Kot je pojasnil, se mladoletnikom načeloma ne izreka glob, temveč vzgojni ukrepi. "Ravno zato je ta postopek nesmiseln, saj gre za mladoletnike, ki neke dodatne vzgoje ne potrebujejo. Prej so lahko zgled komu drugemu med odraslimi," je dejal.

Prihodnji teden je razpisan narok pri sodniku za prekrške za drugega kaznovanega dijaka, tretja dijakinja pa še nima novega datuma, saj je bil zanjo razpisani narok zaradi omejenega delovanja sodišč pred dvema tednoma prestavljen. Omenjeni dijak je danes ponovil, da niso naredili ničesar narobe. "Preprosto smo le izrazili svoje mnenje, policisti pa so nas popisali za nekaj, česar nismo naredili. Upoštevali smo namreč čisto vse, kar bi morali upoštevati, in ni nobenega dobrega pojasnila za to, kar se nam zdaj dogaja," je povedal, še dodaja STA.