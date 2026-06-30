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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
6.24

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Državni zbor Black Cube poslanci parlamentarna preiskava

Torek, 30. 6. 2026, 6.24

30 minut

Pred poslanci odreditev parlamentarnih preiskav, a izvedba seje še v zraku

Avtorji:
Sa. B., STA

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Zoran Stevanović | Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića v ponedeljek ni sprejel časovnice izredne seje DZ. | Foto Ana Kovač

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića v ponedeljek ni sprejel časovnice izredne seje DZ.

Foto: Ana Kovač

DZ bo opoldne začel izredno sejo, dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo, kolegij predsednika DZ namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre.

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, predlagajo v Svobodi ter Levici in Vesni. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine.

Kolegij ni sprejel časovnice

A bi se pri odreditvi obeh utegnilo zaplesti. Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića namreč v ponedeljek ni sprejel časovnice izredne seje DZ. Opozicija je ob tem izrazila skrb, da bo koalicija ustanovitev preiskovalnih komisij DZ preprečila tako, da danes ne bo potrdila dnevnega reda.

Kar nekaj kritik na vsebino obeh zahtevanih preiskav so namreč že nanizali v SDS ter trojčku NSi, SLS in Fokus. Cilj parlamentarne preiskave o Black Cube je po njihovem videnju politično obračunavanje. Je pa parlamentarno preiskavo o Black Cube zahtevala tudi SDS, a bi sami preiskovali sume politične zlorabe Sove in policije v omenjeni aferi, zlasti posredovanje informacij o tem javnosti.

Glede preiskave o sumih nedovoljenega financiranja strank pa v koaliciji menijo, da je komisija na enako temo svoje delo končala že v preteklem mandatu.

Ustava sicer določa, da lahko DZ odredi parlamentarno preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev ali DS. Opozicija tako koalicijo svari pred teptanjem demokratičnih orodij opozicije.

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