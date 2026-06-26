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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
26. 6. 2026,
10.44

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved vročinski val

Petek, 26. 6. 2026, 10.44

34 minut

Pred nami vrhunec vročinskega vala, za polovico Slovenije razglašen rdeč alarm

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Vročinski val, vročina | V teh dneh poskrbite, da pijete dovolj vode in se zadržujete v senci. | Foto Shutterstock

V teh dneh poskrbite, da pijete dovolj vode in se zadržujete v senci.

Foto: Shutterstock

Pred nami je vrhunec vročinskega vala, ki bo po napovedih meteorologov Agencije za okolje (Arso) vrhunec dosegel v nedeljo. Vročina se bo tako iz dneva v dan stopnjevala, danes se bodo temperature gibale od 32 do 37 stopinj Celzija, vročina pa ne bo popustila niti ponoči. Zaradi velike toplotne obremenitve, ta bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, je Arso za soboto izdal rdeče opozorilo za jugozahodni del države, medtem ko bo v nedeljo in ponedeljek rdeč alarm veljal še za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo.

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Danes bo sončno in vse bolj vroče, živo srebro se bo čez dan ponekod povzpelo tudi do 37 stopinj Celzija. Arso je za večji del Slovenije, izjema je le severozahodni del države, izdal oranžno opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. 

Vročina ne bo popustila niti ponoči. Predvsem v mestih in nižinah bo vse več tropskih noči, ko temperatura ne bo padla pod 20 stopinj Celzija, so zapisali na spletni strani Neurje.si.

Vročina se bo stopnjevala, jutri do 38 stopinj Celzija

Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Arso je zato za jugozahodni del države za soboto izdal rdeče opozorilo, medtem ko je preostali del Slovenije obarvan oranžno.

vročinski val | Foto: Arso/meteo.si Foto: Arso/meteo.si

V nedeljo in ponedeljek bo še bolj vroče, rdeč alarm pa bo veljal še za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vročina bo sicer najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. 

vročinski val | Foto: Arso/meteo.si Foto: Arso/meteo.si

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