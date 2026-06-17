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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
6.07

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vročina temperature klimatska naprava hlajenje aktivnost senca

Sreda, 17. 6. 2026, 6.07

11 minut

Pred nami prvi poletni vročinski val s temperaturami do 35 stopinj

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
vročina, poletje, ventilator | Ob vročih dnevih NIJZ prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala, pokrivala in UV zaščito ter spremljajmo napovedi in opozorila Arsa. | Foto Shutterstock

Ob vročih dnevih NIJZ prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala, pokrivala in UV zaščito ter spremljajmo napovedi in opozorila Arsa.

Foto: Shutterstock

Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več.

"Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem od ponedeljka. Vročinski val bo sicer najbolj izrazit v zahodnem delu Evrope," je na družbenem omrežju Facebook zapisala Agencija RS za okolje (Arso).

Hladni prostori, omejitev aktivnosti in tekočina

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal napotke za ravnanje v vročih dneh. "Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo," so zapisali na spletni strani.

Vsak posameznik naj si v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da lahko upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna zastremo z za sonce odbojnim materialom (polkna, žaluzije, rolete). Smiselno in priporočeno je, da se določene ukrepe organizira tudi v skupnosti.

Poleg zagotavljanja zelenih površin s senco so pomembni javno dostopni klimatizirani prostori (knjižnice, telovadnice, šole), karkoli obstaja oziroma je v določeni okolici možno. Še posebej velja za okolja, kjer so toplotni otoki in ranljivi prebivalci (otroci, starejši, nosečnice, duševno prizadeti in osebe s kroničnimi obolenji), svetujejo na NIJZ.

Nevarno pregretje telesa

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. Pri tem so na NIJZ našteli nelagodje in slabše počutje, ki še ne ogroža zdravja, poslabšanje obstoječih bolezni, dehidracijo, kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost in omedlevico - kratkotrajno izgubo zavesti in vročinsko kap.

Telo lahko pregrejemo tako na prostem kot v pregretih notranjih prostorih. Težave preprečujemo tako, da zmanjšamo obremenitev s toploto in olajšamo hlajenje telesa. Pri tem NIJZ poziva, da pomagamo tudi drugim, saj so nekateri ljudje bolj ogroženi. Posebej opozarjajo, da naj nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu.

V primeru pregretja osebo umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo. Če je oboleli nezavesten mu ne dajemo tekočine. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se slabšajo, še svetujejo na NIJZ.
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