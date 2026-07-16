Pozor: pravkar prepovedali kopanje na portoroški plaži

Občina Piran obvešča občanke, občane in obiskovalce, da se je v morje na portoroški centralni plaži izlilo 50 litrov goriva. Kopanje je začasno prepovedano.

"Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato do nadaljnjega odsvetujemo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera," so zapisali.

Pristojne službe so že na terenu ter izvajajo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer.

Pristojne službe so na terenu. Foto: Občina Piran/Facebook

Vse obiskovalce prosijo, da do nadaljnjega ne vstopajo v morje na navedenem območju, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih.

O nadaljnjih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bodo javnost sproti obveščali.