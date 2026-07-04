Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
4. 7. 2026,
12.31

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pisarna prevara darilni bon

Sobota, 4. 7. 2026, 12.31

12 minut

Pozor, nova prevara tudi v Sloveniji: šef vas prosi za nakup darilnih kartic

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
obdarovanje, darila, pisarna, posel | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Prevare z darilnimi karticami, ki so v tujini že več let med pogostejšimi spletnimi goljufijami, po navedbah spletne strani Varni na internetu postajajo vse bolj razširjene tudi v Sloveniji. Strokovnjaki opozarjajo, da prevaranti žrtve prepričajo v nakup darilnih kartic, nato pa od njih pridobijo kode in denar izgine brez možnosti vračila.

Kako poteka prevara?

Goljufi najpogosteje stopijo v stik po telefonu, elektronski pošti ali prek aplikacij za sporočanje, kot sta WhatsApp in Viber, pojasnjujejo na spletni strani Varni na internetu.

Predstavljajo se kot zaupanja vredne osebe, denimo družinski člani, sodelavci ali celo direktorji podjetij. Da bi žrtev prepričali k hitremu ukrepanju, ustvarijo občutek nujnosti. Trdijo lahko, da gre za izredno situacijo ali nujno poslovno opravilo.

V sporočilu žrtev pozovejo, naj kupi darilne kartice priljubljenih ponudnikov, kot so Amazon, Google Play ali iTunes, nato pa jim pošlje številke in PIN-kode oziroma fotografije kartic.

Ko prevaranti pridobijo podatke z darilnih kartic, jih hitro unovčijo ali prodajo naprej na spletu. Ker se sredstva porabijo skoraj takoj, jih oškodovanci praviloma ne morejo več dobiti nazaj.

Pogosta tarča so zaposleni

Gre za eno od oblik tako imenovane direktorske prevare. Goljufi ponaredijo elektronski naslov ali identiteto direktorja ter zaposlenemu naročijo, naj nujno kupi darilne kartice.

Podatke o zaposlenih pogosto pridobijo na družbenih omrežjih, kot je LinkedIn, še posebej pa ciljajo na nove sodelavce, ki želijo narediti dober vtis in zato redkeje podvomijo o navodilih domnevnega nadrejenega.

Prevaranti se ne osredotočajo le na podjetja. Po navedbah strokovnjakov so podobna sporočila prejeli tudi zaposleni v šolah, kjer so se goljufi izdajali za ravnatelje oziroma ravnateljice in zaposlene pozivali k nakupu darilnih kartic.

Kako se zaščititi?

Strokovnjaki svetujejo, da vsako nenavadno zahtevo za nakup darilnih kartic vedno preverite prek drugega komunikacijskega kanala, na primer s telefonskim klicem domnevnemu pošiljatelju.

Posebej previdni bodite, kadar sporočilo poudarja nujnost, zahteva takojšnje ukrepanje ali od vas pričakuje, da pošljete fotografije kartic oziroma njihove PIN-kode. Ugledna podjetja in ustanove zaposlenih na tak način ne prosijo za nakup darilnih kartic, še opozarjajo Varni na internetu.

Vinjeta
Novice Prevara pri e-vinjetah: previdno, to se dogaja
Zoran Stevanović, Luka Mesec
Novice Stevanović Mescu: Taka pokvarjenost v parlament ne sodi #video
spletna prevara
Novice Policisti obravnavali več spletnih goljufij
pisarna prevara darilni bon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.