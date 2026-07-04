Prevare z darilnimi karticami, ki so v tujini že več let med pogostejšimi spletnimi goljufijami, po navedbah spletne strani Varni na internetu postajajo vse bolj razširjene tudi v Sloveniji. Strokovnjaki opozarjajo, da prevaranti žrtve prepričajo v nakup darilnih kartic, nato pa od njih pridobijo kode in denar izgine brez možnosti vračila.

Kako poteka prevara?

Goljufi najpogosteje stopijo v stik po telefonu, elektronski pošti ali prek aplikacij za sporočanje, kot sta WhatsApp in Viber, pojasnjujejo na spletni strani Varni na internetu.

Predstavljajo se kot zaupanja vredne osebe, denimo družinski člani, sodelavci ali celo direktorji podjetij. Da bi žrtev prepričali k hitremu ukrepanju, ustvarijo občutek nujnosti. Trdijo lahko, da gre za izredno situacijo ali nujno poslovno opravilo.

V sporočilu žrtev pozovejo, naj kupi darilne kartice priljubljenih ponudnikov, kot so Amazon, Google Play ali iTunes, nato pa jim pošlje številke in PIN-kode oziroma fotografije kartic.

Ko prevaranti pridobijo podatke z darilnih kartic, jih hitro unovčijo ali prodajo naprej na spletu. Ker se sredstva porabijo skoraj takoj, jih oškodovanci praviloma ne morejo več dobiti nazaj.

Pogosta tarča so zaposleni

Gre za eno od oblik tako imenovane direktorske prevare. Goljufi ponaredijo elektronski naslov ali identiteto direktorja ter zaposlenemu naročijo, naj nujno kupi darilne kartice.

Podatke o zaposlenih pogosto pridobijo na družbenih omrežjih, kot je LinkedIn, še posebej pa ciljajo na nove sodelavce, ki želijo narediti dober vtis in zato redkeje podvomijo o navodilih domnevnega nadrejenega.

Prevaranti se ne osredotočajo le na podjetja. Po navedbah strokovnjakov so podobna sporočila prejeli tudi zaposleni v šolah, kjer so se goljufi izdajali za ravnatelje oziroma ravnateljice in zaposlene pozivali k nakupu darilnih kartic.

Kako se zaščititi?

Strokovnjaki svetujejo, da vsako nenavadno zahtevo za nakup darilnih kartic vedno preverite prek drugega komunikacijskega kanala, na primer s telefonskim klicem domnevnemu pošiljatelju.

Posebej previdni bodite, kadar sporočilo poudarja nujnost, zahteva takojšnje ukrepanje ali od vas pričakuje, da pošljete fotografije kartic oziroma njihove PIN-kode. Ugledna podjetja in ustanove zaposlenih na tak način ne prosijo za nakup darilnih kartic, še opozarjajo Varni na internetu.