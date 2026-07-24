Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
24. 7. 2026,
19.31

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča dolenjska avtocesta

Petek, 24. 7. 2026, 19.31

39 minut

Pozor, nesreča na dolenjski avtocesti: zapora v obes smeri

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dolenjska avtocesta | Avtocesta je zaprta v obe smeri. | Foto STA

Avtocesta je zaprta v obe smeri.

Foto: STA

Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Bičem in Ivančno Gorico zaprta v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center. V smeri Ljubljane je nastal več kot dvokilometrski zastoj, zamuda je tri minute, proti Novemu mestu pa je prav tako več kot trikilometrski zastoj, zamuda pa 12 minut.

Na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentupertom proti Mariboru je oviran promet na odstavnem pasu.

Promet je oviran tudi na cesti Jesenice-Kranjska Gora pri Mojstrani.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinj-Bled.

Einer Rubio
Sportal Kaos na Alpe d'Huezu: Rubio trčil v avtomobil Pogačarjeve ekipe #video
Italija, reševalno vozilo
Novice Štiriletno deklico stresla elektrika, niso je mogli rešiti
Požar, hlev, Rogaška Slatina
Novice Med gašenjem opuščenega hleva se je poškodovala gasilka
nesreča nesreča dolenjska avtocesta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.