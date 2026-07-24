Pozor, nesreča na dolenjski avtocesti: zapora v obes smeri

Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Bičem in Ivančno Gorico zaprta v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center. V smeri Ljubljane je nastal več kot dvokilometrski zastoj, zamuda je tri minute, proti Novemu mestu pa je prav tako več kot trikilometrski zastoj, zamuda pa 12 minut.

Na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentupertom proti Mariboru je oviran promet na odstavnem pasu.

Promet je oviran tudi na cesti Jesenice-Kranjska Gora pri Mojstrani.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinj-Bled.