Pozor: na priljubljeni poti na Uršljo goro vas čaka velika nevarnost!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeklene špice oziroma žeblji niso bili zgolj razmetani, kot bi nekomu nehote padli iz žepa, ampak so zabiti v korenine, na način, da je oster del obrnjen proti površju, kar bi lahko pripeljalo do hudih poškodb mimoidočih pohodnikov, kolesarjev in motoristov.

Fotografije žebljev so na družbenih omrežjih sprožile val zgražanja, nekateri komentatorji zapisov pa so sporočili, da so nekaj žebljev že sami odstranili.

Za več informacij smo se obrnili na lokalno policijo, njihove odgovore še čakamo.