Na požarišču na Planji na Bovškem lokalna gasilska društva zaradi pojavljanja manjših žarišč še vedno izvajajo požarno stražo. V sredo zvečer je sicer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasil podtalna žarišča, je za STA dejal Dejan Logar z Gasilske zveze Bovec. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od srede ponovno odprta.

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasiti so ga začeli v petek zjutraj. Prve štiri dni je bilo na terenu po približno sto gasilcev, peti dan pa 60.

Pomoč iz zraka so nudili tudi brezpilotni letalnik, air tractorji in helikopter. Aktiviran je bil tudi državni načrt zaščite in reševanja, ki so ga preklicali v torek zvečer.

Od srede naprej je na požarišču, ki je zajelo približno 12 hektarjev gozda, še požarna straža, ki bo tam še ostala, ker se podtalna žarišča še pojavljajo, je pojasnil Logar.