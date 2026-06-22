Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih Policijske uprave (PU) Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovanjsko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara še ni znan, so povedali na PU Celje. Po poročanju medijev bi lahko požar zanetila strela.

Center za obveščanje je bil o požaru obveščen minulo noč nekaj po 2. uri. Na terenu so še vedno gasilci, ogled bo opravila skupina kriminalistične policije PU Celje, so povedali na policiji. Dodali so še, da sta se pri gašenju dve osebi poškodovali.

Po poročanju Koroškega radia Slovenj Gradec so v ognjenih zubljih poginile vse živali na kmetiji, med njimi okoli 20 glav živine, prašiči in druge domače živali.

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Županja napovedala pomoč občine

Požarišče si je davi že ogledala županja Občine Solčava Katarina Prelesnik. Kot je povedala za STA, je požar uničil vsa gospodarska poslopja, v katerih so zgorele tudi živali, in tudi ostrešje stanovanjske hiše, tako da trenutno bivanje v stavbi ni mogoče. Napovedala je pomoč občine in civilne zaščite pri začasnem prekrivanju strehe in zbiranju potrebnih materialnih sredstev, odprli bodo tudi račun za zbiranje pomoči za prizadeto šestčlansko družino.

Zahvalila se je vsem gasilcem za posredovanje, tako domačim in okoliškim gasilcem kot tudi gasilcem s Koroške, ki so prispeli na pomoč.

Kmetija Bukovc - Bukovnik leži na območju Občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov in velja za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Kmetija predstavlja tudi eno od izhodišč za vzpon na Raduho.