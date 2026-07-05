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Avtor:
M. T.

Nedelja,
5. 7. 2026,
16.54

Osveženo pred

5 minut

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Plastika Skaza požar Tanja Skaza

Nedelja, 5. 7. 2026, 16.54

5 minut

Požar v podjetju Plastika Skaza: Preprečili so najhujše

Avtor:
M. T.

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Plastika Skaza | Občan, ki se je s kolesom ravno takrat peljal mimo, je zavohal dim, se ustavil in poklical gasilce. Ti so ognjene zublje hitro pogasili, zato bo škoda zelo verjetno minimalna, v požaru pa prav tako na srečo nihče ni bil poškodovan, so v podjetju Plastika Skaza zapisali na družbenem omrežju Facebook. | Foto STA

Občan, ki se je s kolesom ravno takrat peljal mimo, je zavohal dim, se ustavil in poklical gasilce. Ti so ognjene zublje hitro pogasili, zato bo škoda zelo verjetno minimalna, v požaru pa prav tako na srečo nihče ni bil poškodovan, so v podjetju Plastika Skaza zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Foto: STA

Danes so zagoreli sončni paneli na strehi enega od skladišč podjetja Plastika Skaza v Velenju, a je zelo hitra reakcija mimoidočega občana botrovala pravočasnemu odzivu gasilcev, ki so požar hitro ukrotili, škoda na objektu pa je po prvih ocenah zato minimalna, so sporočili iz podjetja. Solastnica podjetja Tanja Skaza je na družbenem omrežju Facebook občanu, ki je ukrepal prvi, izrekla posebno zahvalo in izrazila željo, da se gospod oglasi v podjetju.

Kot so sporočili v podjetju Plastika Skaza, so sončni paneli na strehi vhodnega skladišča zagoreli danes ob približno 14. uri. 

Občan, ki se je s kolesom ravno takrat peljal mimo, je zavohal dim, se ustavil in poklical gasilce. Ti so ognjene zublje hitro pogasili, zato bo škoda zelo verjetno minimalna, v požaru pa prav tako na srečo nihče ni bil poškodovan, so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Na platformi se je oglasila tudi solastnica podjetja Tanja Skaza. 

"En sam klic. Ena sama hitra odločitev. En trenutek pozornosti. In prav ta trenutek je lahko preprečil veliko večjo škodo. Iskreno si želimo, da se gospod oglasi, saj bi se mu radi osebno zahvalili. Za nas je danes eden največjih junakov. Zaradi njegove prisebnosti, odgovornosti in hitre reakcije je bila škoda minimalna. Iz srca hvala vsem gasilskim enotam, ki so se odzvale hitro, strokovno, pogumno in usklajeno. Hvala policistom in vsem, ki ste kakorkoli pomagali. Posebna hvala pa tudi našim sodelavcem. Danes se je pokazalo, da podjetje niso samo stavbe, stroji in delovna mesta. Podjetje so ljudje. Zaposleni, ki jim je mar. Ki čutijo odgovornost. Ki pridejo, stopijo skupaj in so tam, ko je treba," je zapisala.

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