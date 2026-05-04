Včeraj okoli 19. ure je na območju Šiške izbruhnil požar v kletnih prostorih večstanovanjskega bloka. Na kraj dogodka so nemudoma prispeli gasilci, ki so požar uspešno pogasili, ter policisti, ki so zavarovali območje in začeli z zbiranjem prvih obvestil, so sporočili ljubljanski policisti.

Zaradi varnosti so bili stanovalci stavbe začasno evakuirani. Po zaključeni intervenciji so se lahko vrnili v svoja stanovanja. Po doslej znanih podatkih v požaru ni bil nihče poškodovan.

Vzrok požara za zdaj še ni znan. Po prvih ocenah je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policija nadaljuje z ogledom kraja in kriminalistično-forenzično preiskavo, s katero bodo skušali ugotoviti okoliščine nastanka požara.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.