Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
9.52

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
požar gasilci

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 9.52

14 minut

Požar v kleti bloka v Šiški: stanovalci evakuirani, poškodovanih ni

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gasilska brigada Ljubljana gasilci | Foto Gasilska brigada Ljubljana

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Včeraj okoli 19. ure je na območju Šiške izbruhnil požar v kletnih prostorih večstanovanjskega bloka. Na kraj dogodka so nemudoma prispeli gasilci, ki so požar uspešno pogasili, ter policisti, ki so zavarovali območje in začeli z zbiranjem prvih obvestil, so sporočili ljubljanski policisti.

Zaradi varnosti so bili stanovalci stavbe začasno evakuirani. Po zaključeni intervenciji so se lahko vrnili v svoja stanovanja. Po doslej znanih podatkih v požaru ni bil nihče poškodovan.

Vzrok požara za zdaj še ni znan. Po prvih ocenah je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policija nadaljuje z ogledom kraja in kriminalistično-forenzično preiskavo, s katero bodo skušali ugotoviti okoliščine nastanka požara.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Pohorje Trije Kralji
Novice Na Pohorju zgorela počitniška hišica in manjši gostinski objekt
Požar avtomobilov
Novice Ponoči zagoreli trije avtomobili: razlog neznan
požar gasilci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.