Petek, 31. 7. 2026, 9.34
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Požar tudi med Zagorjem in Trbovljami. Zagorel nestanovanjski objekt.
O požaru v naravnem okolju poročajo tudi iz Zasavja. Zagorelo je nad Slačnikom med Zagorjem in Trbovljami, poročajo Zasavske onlajn novice.
Zagorel je nestanovanjski objekt-kozolec ob glavni cesti na Slačniku, v bližini kluba Mesečina. Kot so za Zasavske onlajn novice povedali gasilci PGD Trbovlje - mesto, so na terenu gasilci tako iz Trbovelj kot iz Zagorja, ki so požar že omejili. Kozolec je v celoti zgorel, prav tako traktor in vsa mehanizacija pod njim.
@zon.si_zasavskenovice POZOR❗️ Požar kozolca med Trbovljami in Hrastnikom. 31. 7. 2026 Več sledi na ZON.si #zasavje #zon #novice #požar ♬ izvirni zvok - ZON.si