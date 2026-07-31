Požar tudi med Zagorjem in Trbovljami. Zagorel nestanovanjski objekt.

O požaru v naravnem okolju poročajo tudi iz Zasavja. Zagorelo je nad Slačnikom med Zagorjem in Trbovljami, poročajo Zasavske onlajn novice.

Zagorel je nestanovanjski objekt-kozolec ob glavni cesti na Slačniku, v bližini kluba Mesečina. Kot so za Zasavske onlajn novice povedali gasilci PGD Trbovlje - mesto, so na terenu gasilci tako iz Trbovelj kot iz Zagorja, ki so požar že omejili. Kozolec je v celoti zgorel, prav tako traktor in vsa mehanizacija pod njim.