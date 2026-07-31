Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
31. 7. 2026,
9.34

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
požar Zasavje

Petek, 31. 7. 2026, 9.34

21 minut

Požar tudi med Zagorjem in Trbovljami. Zagorel nestanovanjski objekt.

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Požar | Foto ZOS/FB

Foto: ZOS/FB

O požaru v naravnem okolju poročajo tudi iz Zasavja. Zagorelo je nad Slačnikom med Zagorjem in Trbovljami, poročajo Zasavske onlajn novice.

Zagorel je nestanovanjski objekt-kozolec ob glavni cesti na Slačniku, v bližini kluba Mesečina. Kot so za Zasavske onlajn novice povedali gasilci PGD Trbovlje - mesto, so na terenu gasilci tako iz Trbovelj kot iz Zagorja, ki so požar že omejili. Kozolec je v celoti zgorel, prav tako traktor in vsa mehanizacija pod njim. 

@zon.si_zasavskenovice POZOR❗️ Požar kozolca med Trbovljami in Hrastnikom. 31. 7. 2026 Več sledi na ZON.si #zasavje #zon #novice #požar ♬ izvirni zvok - ZON.si

Požar Bovec
Novice Obsežen požar v Bovcu: na delu air tractorji in več gasilskih društev #video
požar Zasavje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.